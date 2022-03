General será o vice de Bolsonaro

Em reunião do Alto Comando do Exército, o Presidente da República Jair Bolsonaro comunicou sua intenção de indicar o General Braga Netto para vice de sua chapa à reeleição. Há cerca de um mês, Bolsonaro tinha dito à imprensa que já escolhera o nome, mas não havia revelado o nome.

Bolsonaro também comunicou que pretende nomear o atual comandante do Exército, General Paulo Sérgio Oliveira, para o lugar de Braga Netto no Ministério da Defesa.

O Alto Comando do Exército é composto pelos 16 generais quatro estrelas do país. O evento em questão era uma reunião ordinária para a definição das promoções.

A possível nomeação do General Paulo Sérgio indica a disposição do presidente de aparar as arestas com setores do Exército cujas relações com o presidente estremeceram no ano passado, o que ocasionou a mudança no Ministério da Defesa e no comando das três forças.

Bolsonaro poderá ser o primeiro presidente reeleito que terá um vice diferente no segundo mandato.