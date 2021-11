Governador e Fiemg anunciam na COP 26 mapeamento das 200 maiores indústrias de Minas 

Proposta busca contribuição dessas empresas para alcance das metas de mudanças climáticas, avançando na preservação do meio ambiente



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou nesta quinta-feira (11/11) do anúncio do mapeamento das emissões e da captura de carbono da cadeia produtiva das 200 maiores indústrias de Minas Gerais. O evento foi realizado na sede do Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei), durante a COP-26, em Glasgow, na Escócia. O objetivo é que essas empresas contribuam para o alcance das metas de mudanças climáticas e preservação do meio ambiente.

O chefe do executivo destacou o empenho do Estado em fomentar o desenvolvimento sustentável. “Queremos deixar claro que o produto mineiro será produzido com preocupação ambiental. Em Minas Gerais, o setor produtivo atende à nossa adesão ao Race to Zero (Corrida para o Zero), tanto a indústria quanto a agricultura, o que é uma importante parceria. Temos investido na redução do carbono e Minas tem total condições de contribuir com essa ação mundial”, afirmou.

O portfólio apresentado na conferência foi construído em parceria firmada entre o Governo de Minas, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e a Fiemg. O documento contém iniciativas, ações e projetos voltados para a economia de baixo carbono e, também, medidas de enfrentamento e adaptação aos efeitos decorrentes das mudanças climáticas tomadas por diferentes instituições públicas e privadas localizadas no estado.

Para o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, a ação mostra a preocupação das indústrias de Minas Gerais no cuidado com o meio ambiente. “Essas primeiras 200 indústrias são importantes para que possamos fazer um diagnóstico do setor. Isso é necessário para vermos o que é preciso fazer e quais são as leis que interferem, hoje, no meio ambiente e na indústria. Estamos fazendo este esforço para reduzir o impacto da indústria no meio ambiente. É uma ação para vermos o que está acontecendo, o que estamos fazendo e, ainda, o que podemos fazer. Começaremos com essas 200 grandes indústrias em Minas para ampliarmos isso no futuro. É um marco. Vamos avaliar, ver as leis e propor mudanças junto ao parlamento e o Governo”, disse.

O Iclei é uma rede global com mais de 2,5 mil governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. O programa é ativo em mais de 125 países, discutindo políticas de sustentabilidade e impulsionando ações locais para o desenvolvimento sustentável.

COP-26

A 26ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima (COP-26), em Glasgow, na Escócia, começou em 31/10. O evento reúne líderes mundiais com o objetivo de definir metas para o combate da crise climática que o planeta enfrenta.

Ainda nesta quinta-feira (11/11), o governador Romeu Zema discursa no evento de zona de ação em Cidades, Regiões e Ambiente Construído. Ele também acompanha a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, na apresentação do portfólio de Liderança climática de atores subnacionais no Reino Unido e além.