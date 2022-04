Governo de Minas celebrou Dia da Inconfidência Mineira, em Ouro Preto

Homenageados de 2022

Grande Colar

Rodrigo Otavio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional do Brasil

Grande Medalha

Lauro Barbosa da Silva Moreira, Embaixador

José Roberto Freire Pimenta, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

Jorge Antonio Smicelato, General de Divisão – Comandante da 4ª Região Militar – Ex Offício

Paulo Alípio Branco Valença, General de Divisão

Sérgio Rodrigues Pereira Bastos Júnior, Major-Brigadeiro do Ar

Reinaldo Salgado Beato, General de Brigada

Daniel Cavalcanti de Mendonça, Brigadeiro do Ar – Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar – EPCAR

Luciana Gomes Ferreira de Andrade, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo

José Henrique Kaipper, Coronel Aviador – Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR – Ex Offício

Rodrigo Sousa Rodrigues, Coronel – Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – Ex Offício

Joaquim Francisco Neto e Silva, Delegado-Geral – Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais – Ex Offício

José Flávio de Almeida, Desembargador – 1º Vice-Presidente do TJMG – Promoção

Edilson Olímpio Fernandes, Desembargador do TJMG – Promoção

Mário de Paula Franco Júnior, Juiz Federal – Presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais – AJUFEMG

Ricardo Tostes Gazzinelli, Professor do Magistério Superior

Maria Bom Sucesso Pereira, Técnica de Enfermagem

Academia Mineira Maçônica de Letras

Medalha de Honra

Claudio Eduardo Bouças, Coronel EB

João Travassos de Albuquerque Júnior, Coronel EB

Hidelgard Borba de Vasconcelos, Coronel EB

Mario Cabral da Silva Filho, Coronel EB

Yamar Eiras Baptista, Coronel Médico EB

Marcelo Reed Sardinha, Coronel Aviador

Alexandre da Costa Cunha, Coronel Aviador

Andreia de Jesus, Deputada Estadual

Marilene Alves de Souza – Leninha, Deputada Estadual

Paulo Valdir Ferreira – Doutor Paulo, Deputado Estadual

Osvaldo Lopes de Oliveira Júnior – Osvaldo Lopes, Deputado Estadual

Alberto Deodato Maia Barreto Neto, Desembargador do TJMG

Cristiano Álvares Valladares do Lago, Desembargador do TJMG

Danton Soares Martins, Desembargador do TJMG

Dirceu Walace Baroni, Desembargador do TJMG

Fábio Torres de Sousa, Desembargador do TJMG

Flávio Batista Leite, Desembargador do TJMG

Jayme Silvestre Corrêa Camargo, Desembargador do TJMG

João Cancio de Mello Junior, Desembargador do TJMG

José Eustáquio Lucas Pereira, Desembargador do TJMG

José Marcos Rodrigues Vieira, Desembargador do TJMG – Promoção

Júlio Cezar Guttierrez Vieira Baptista, Desembargador do TJMG

Maria Cristina Cunha Carvalhais, Desembargadora do TJMG

Maria Luíza de Marilac Alvarenga Araújo, Desembargadora do TJMG

Pedro Coelho Vergara, Desembargador do TJMG

Rinaldo Kennedy Silva, Desembargador do TJMG

Saulo Versiani Penna, Desembargador do TJMG – Promoção

Célia Beatriz Gomes dos Santos, Procuradora de Justiça

Moises Felipe Gervazoni Viana, Tenente Coronel EB

Rolando Carabolante, Promotor de Justiça – Promoção

Ana Paula Salles Moura Fernandes, Professora do Magistério Superior

Augusto Henrique da Silva, Prefeito Municipal de Rio Piracicaba

Luiz Paulo Glória Guimarães, Prefeito Municipal de Curvelo

Marcos Vinicius da Silva Bizarro, Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano

Maria Regina Braga, Vice-Prefeita de Ouro Preto

Stanley Savoretti de Souza, Oficial em Cartório – Promoção

Medalha da Inconfidência