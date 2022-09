HISTÓRIA DO BRASIL O QUE NÃO TE ENSINARAM

TENENTE CORONEL NORONHA, adjunto do *Presidente BOLSONARO.

Se não quiser perder 2 minutos do seu dia para ler o texto abaixo, não pode reclamar de nada!

“Não é fácil tomar decisão, mas eu tomei, e espero que você faça o mesmo.

Vou lembrar a HISTÓRIA do BRASIL, pois assim fica mais fácil tomar uma decisão. Veja:

VOCÊ estudou “HISTÓRIA DO BRASIL” no colégio ?

Certo que nenhuma ESCOLA ensinou o que segue.

– HOUVE SEIS (6) CONSTITUIÇÕES FEDERAIS:

– 1891 – 1934

– 1937 – 1946

– 1967 – 1988

– HOUVE 9 MOEDAS:

– RÉIS: até 1941;

– CRUZEIRO: 1942

– CRUZEIRO NOVO: 1967

– CRUZEIRO: 1970

– CRUZADO: 1986

– CRUZADO NOVO: 1989

– CRUZEIRO: 1990

– CRUZEIRO REAL: 1993

– REAL: 1994

– SEIS (6) VEZES CONGRESSO NACIONAL FOI FECHADO:

-1891 -1930-34

-1937-46 -1966

-1968-69 -1977

– SEIS GOLPES DE

ESTADO

-1889 -1930-34

-1937-45 -1945

-1955 -1964-85

– UM (1) PLEBISCITO foi

IGNORADO

Venda de armas: 2005

Houve TREZE (13) PRESIDENTES QUE NÃO CONCLUÍRAM MANDATO:

-DEODORO DA FONSECA: 1891

-AFONSO PENNA: 1909

-RODRIGUES ALVES: 1918

-WASHINGTON LUÍS: 1930

-JÚLIO PRESTES: 1930

-GETÚLIO VARGAS: 1945 e 1954

-CARLOS LUZ: 1955

-JÂNIO QUADROS: 1961

-JOÃO GOULART: 1964

-COSTA e SILVA: 1969

-TANCREDO NEVES: 1985

-FERNANDO COLLOR: 1992

-DILMA ROUSSEFF: 2016

Houve TRINTA e UM (31) PRESIDENTES NÃO ELEITOS DIRETAMENTE (também considerando posse de interinos)

– DEODORO da FONSECA: 1889

– FLORIANO PEIXOTO: 1891

– PRUDENTE de MORAES: 1894

– CAMPOS SALES: 1898

– RODRIGUES ALVES: 1902

– AFONSO PENNA: 1906

– NILO PEÇANHA: 1909

– VENCESLAU BRÁS: 1914

-RODRIGUES ALVES: 1918

– DELFIM MOREIRA: 1918

EPITÁCIO PESSOA: 1919

-ARTHUR BERNARDES: 1922

-WASHINGTON LUIS: 1926

-JÚLIO PRESTES: 1930

-GETÚLIO VARGAS: 1930

-JOSÉ LINHARES: 1945

-CAFÉ FILHO: 1954

-CARLOS LUZ: 1955

-NEREU RAMOS: 1955

-RANIERI MAZILLI: 1961

-JOÃO GOULART: 1961

-CASTELO BRANCO: 1964

-COSTA e SILVA: 1967

-GARRASTAZU MÉDICI: 1969

-ERNESTO GEISEL: 1974

-JOÃO FIGUEIREDO: 1979

-TANCREDO NEVES: 1985

-JOSÉ SARNEY: 1985

ITAMAR FRANCO: 1992

-MICHEL TEMER: 2016

PRESIDENTES do Período da REPÚBLICA VELHA foram eleitos por FRAUDES ELEITORAIS e pelo CORONELISMO.

Houve TRINTA E CINCO (35) REVOLTAS E GUERRILHAS:

– CABANAGEM: 1835-1840

– SABINADA: 1837-1838

-BALAIADA: 1838-1841

-FARROUPILHA: 1835-1845

-GOLPE REPUBLICANO: 1889

-PRIMEIRA REVOLTA de BOA VISTA: 1892-1894

-REVOLTA da ARMADA: 1892-1894

-REVOLUÇÃO FEDERALISTA: 1893-1895

-REVOLTA de CANUDOS: 1893-1897

-REPÚBLICA de CURANI: 1895-1900

-REVOLUÇÃO ACREANA: 1898-1903

-REVOLTA da VACINA: 1904

SEGUNDA REVOLTA de BOA VISTA: 1907-1909

-REVOLTA da CHIBATA: 1910

-GUERRA do CONTESTADO: 1912-1916

-SEDIÇÃO de JUAZEIRO: 1914

-GREVES OPERÁRIAS: 1917-1919

-LEVANTE SERTANEJO: 1919-1930

-REVOLTA dos DEZOITO do FORTE: 1922

-REVOLUÇÃO LIBERTADORA: 1923

-COLUNA PRESTES: 1923-1925

-REVOLTA PAULISTA: 1924

-REVOLTA de PRINCESA: 1930

-REVOLUÇÃO de 1930: 1930

-REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALITA: 1932

-REVOLTA MINEIRA: 1935-1936

-INTENTONA COMUNISTA: 1935

-CALDEIRÃO de SANTA CRUZ do DESERTO: 1937

-REVOLTA das BARCAS: 1959

-REGIME MILITAR: 1964

-LUTA ARMADA: 1965-1972

-GUERRILHA de TRÊS PASSOS: 1965

GUERRILHA do CAPARAÓ: 1967

GUERRILHA do ARAGUAIA: 1967-1974

REVOLTA dos PERDIDOS: 1976

🤔 Como pode tanta gente acreditar, realmente, que o país sempre foi tranquilo e que só agora que está com algum distúrbio?

-Vivemos em um país que sempre foi *manipulado pela CLASSE POLÍTICA, em defesa de interesses próprios.

– Temos uma ELITE POLÍTICA e JUDICIAL CORRUPTA, DOUTRINADA a DEIXAR O POVO de LADO.

– Na verdade, “A VONTADE QUE EMANA” é a vontade DELES PRÓPRIOS e das ORGANIZAÇÕES que os CORROMPEM…

SÃO essas RATAZANAS ELEITAS por um POVO BOM, CARENTE, FAMINTO e SEDENTO por JUSTIÇA e PELO FIM de PRIVILÉGIOS, mas que ainda não sabe votar.

ESTÁ LANÇADO UM DESAFIO:

VOCÊ PODE SER UM AGENTE DESSA TRANSFORMAÇÃO !

Esclareça as pessoas com as quais se relaciona !

– Prenderam todos em casa;

– Não deixaram vocês trabalharem;

– Acabaram com a liberdade de IR e VIR de todos nós;

– Fizeram acordo com concessionárias de telefonia para saber onde estava cada um de nós;

– Agora, estão impedindo que repassemos mensagens para mais de uma pessoa pelo WhatsApp;

– Soltaram TODOS que foram presos em segunda instância;

– OS que não foram SOLTOS nessa leva, estarão sendo SOLTOS agora, de corruptos a ladrões de rua;

– GOVERNADORES e PREFEITOS estão endividando o país para nos empobrecer de vez;

– Estão PRENDENDO os trabalhadores;

– JORNALISTAS, PARLAMENTARES, GOVERNADORES, PREFEITOS, JUÍZES do STF e outros podem falar o que quiserem, menos o PRESIDENTE da REPÚBLICA. ESSE NÃO !

E você, o que está fazendo?!

Batendo panela?!

Vendo a GLOBO e a CNN ?

Quando é que você vai se dar conta que já roubaram TEU emprego, TUA liberdade, TUA privacidade, TEU direito de livre expressão, TUA segurança, TEU futuro, enfim, JÁ ESTAMOS NUMA DITADURA . . .

BASTA DERRUBAREM BOLSONARO para virarmos uma “VENEZUELA.”

Lembren-se, mais uma vez, do que disse o terrorista JOSÉ DIRCEU, condenado a mais de 30 anos de prisão:

” _NÓS VAMOS TOMAR O PODER, QUE É DIFERENTE DE GANHAR ELEIÇÃO.”

ESTAMOS PERDENDO TUDO. MAS, COMO OTÁRIOS, CONTINUAMOS ACEITANDO O QUE A MÍDIA FALA !

DESLIGUEM A TV !

PARA VIRARMOS UMA VENEZUELA, SÓ FALTA A ECONOMIA FALIR E BOLSONARO SAIR !

– Você é brasileiro?

– VOCÊ quer democracia?

– Comece a trabalhar agora, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.

Já enviei para o máximo de pessoas que pude.

Faça a sua parte, pela sua família e pelo seu país.

Juntos somos mais fortes.