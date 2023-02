Adivinha porque a Câmara Municipal de Lajinha mudou o horário

A maioria dos vereadores de Lajinha quer distância dos munícipes, tanto é verdade que mudaram o horário para as 16 horas. Hoje sexta feira, o horário das reuniões da Câmara Municipal de Lajinha foi alterado pelo Projeto de Resolução 004/2023. A partir de março as reuniões serão as 16 horas, dificultando assim as pessoas acompanharem tanto pessoalmente, bem como, pelos veículos de comunicações da Câmara.

Já recebemos um comunicado de algumas pessoas que também em março também começa uma campanha para que os eleitores não vote mais nestes vereadores que votaram essa mudança, interessante que a Câmara Municipal de Lajinha é uma das que mais recebem os munícipes, o povo de Lajinha é bastante politizado e gosta de participar das reuniões. Essa Resolução com certeza vai ajudar os candidatos que tentarão uma vaga em 2024. Eles pensam que o povo é bobo.

LAMENTAMOS!