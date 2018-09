Iluminação da pista de caminhada na BR-262 em Manhuaçu é inaugurada

Na noite da quinta-feira, 13/09, foi entregue à população a iluminação da quadra de peteca e da pista de caminhada – entre o Trevo do Cafeicultor e o Bairro Bom Jardim. A Prefeita descerrou a placa inaugural, acompanhada do Vice-prefeito Renato da Banca; Secretários Dr. Bruno Spínola (Planejamento) e João Amâncio (Obras), e do Diretor de Obras, Jânio Sérvio (Catinga).

O Presidente da Câmara Municipal, Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria), também participou da solenidade, juntamente com outros quinze vereadores – uma representação expressiva do Poder Legislativo, considerando a ausência de somente um vereador, que a justificou por razões de viagens. Também presentes demais membros do secretariado, representantes de segmentos sociais e moradores.

O local ficou bonito, com lâmpadas de led em postes instalados no decorrer de toda a pista assegurando boa iluminação e segurança para quem ali transita à noite. Por ser um dos principais acessos à cidade, fica aos visitantes uma impressão positiva de Manhuaçu. Outra vantagem é a economia gerada para o município com a utilização das lâmpadas de led que, além de mais brilhantes, consomem menos energia.

A obra faz parte da 2ª fase do Programa Iluminar que, lançado pela Prefeita no ano passado, beneficiará diversos locais do município, com a instalação de 15 quilômetros de novas redes e extensões, além da colocação de equipamentos e luminárias.

Vereador Juninho Linhares foi autor da Indicação na Casa Legislativa que solicitou a iluminação da pista de caminhada e quadra de peteca. Na solenidade, Linhares agradeceu à Prefeita e toda a Administração Municipal pela realização da obra.

A Prefeita destacou a importância deste programa para o atendimento aos moradores. ‘Hoje entregamos esta obra para a população, oferecendo segurança para quem passa por aqui à noite, além de garantir melhores condições para a prática esportiva. O Programa Iluminar disponibilizará quinze quilômetros de rede linear de energia elétrica, atendendo ruas e trechos de ruas que estavam escuras, tanto nos bairros quanto nos distritos, em locais onde os moradores aguardavam esta melhoria há anos’, relatou.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu