Instituto Paraná divulga 1ª pesquisa sobre 2º turno em SP

O Instituto Paraná divulgou dia 7/10/22, sua 1ª pesquisa sobre o 2º turno da disputa ao governo de São Paulo, entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

Segundo o levantamento, o ex-ministro governo Bolsonaro tem 50,4% das intenções de voto, contra 38,4% do petista. Brancos e nulos representam 5,9%, enquanto não sabem ou não responderam totalizam 5,3%.

Foram ouvidas 1810 pessoas presencialmente entre os dias 4 e 6 de outubro em 75 cidades paulistas. A margem de erro é 2,4 pontos percentuais. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP-00216/2022. O 2º turno está agendado para o dia 30 de outubro.

Tarcísio teve 42,32% dos votos válidos, contra 35,7% de Haddad. A última pesquisa do Instituto Paraná antes do 1º turno, publicada no dia 29 de setembro, apontava que o petista tinha 36,8% e o ex-ministro de Bolsonaro, 32,0% — os dois estavam tecnicamente empatados, no limite da margem de erro.

O Antagonista adotou como política editorial publicar os resultados de todas as pesquisas registradas no TSE, para garantir que o leitor tenha acesso às diversas projeções e avalie o desempenho de cada um dos institutos que medem a intenção de voto do eleitor brasileiro.