INTERVENÇÃO ou abstenção recorde

Por Devair G. Oliveira

A situação do Brasil é muito nebulosa, as circunstancias apontam para uma intervenção militar. Veja que as organizações criminosas que foram desbaratadas no país são maioria chefes partidário e a Suprema Corte trabalha contra a própria justiça, é só olhar os processos e inquéritos dos políticos inocentado nos últimos dias para ter a certeza que uma eleição mesmo com vitória de Bolsonaro ficaria meio capenga com este congresso e STF.

Mas caso as Forças Armadas barrem o que já está em andamento e permita eleições com as urnas comprovadamente fraudadas teremos uma marca histórica de abstenção, a média de 28,92% de abstenção em eleições se repetir em 2018, cerca de 44,2 milhões dos 147,3 milhões de eleitores não votarão. O Estado de Tocantins em eleição recente mostrou que 43,54% no 1º turno e 51,83% no 2º turno dos eleitores votaram branco, nulo ou não foram às urnas.