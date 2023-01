Juiz Sergio Moro manda Carta Pública para o Povo Brasileiro

Para fazer “a revolução”, não precisamos pegar em armas ou acabar com a vida de ninguém. A nossa “arma”, são as redes sociais, acredite no poder que nós temos. Basta cada um fazer a sua parte e ampliar.

Tá na sua mão. Na nossa mão. Seja bastante coerente.

Esta é uma Matéria que vale a pena repassar, chega de nepotismo e de interesses ardilosos!

Carta publicada ontem pelo Juiz Sergio Moro da Operação Lava-Jato para o🇧🇷

✅ QUE VENHA UM REFERENDO:

✳ Voto facultativo? SIM!

✳ Apenas 2 Senadores por Estado? SIM!

✳ Reduzir para um terço os Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores? SIM!

✳ Acesso a cargos públicos exclusivamente por concurso, e NÃO por nepotismo? SIM!!!

✳ Reduzir os 39 Ministérios para 12? SIM!

✳ Cláusula de bloqueio para partidos Nanicos de aluguel e sem voto? SIM!

✳ Férias de apenas 30 dias para todos os políticos e juízes? SIM!

✳ Ampliação do Ficha-limpa? SIM!

✳ Fim de todas as mordomias de integrantes dos três poderes, nas três esferas, Tribunais de Contas e Ministérios Públicos? SIM!

✳ Cadeia imediata para quem desviar Dinheiro Público elevando-se para a categoria de Crime Hediondo? SIM!.

✳ Atualização dos códigos penal e processo penal? SIM!

✳ Fim dos suplentes de Senador sem votos? SIM!

✳ Redução dos 20.000 funcionários do Congresso para um quinto? SIM!

✳ Voto em lista fechada? NÃO!

✳ Financiamento Público das Campanhas? NÃO!

✳ Horário Eleitoral obrigatório? NÃO!

✳ Mandatos com 5 anos, para todos os cargos, e sem direito a reeleição? SIM!!!

✳ Eleições Diretas e Gerais de 5 em 5 anos? SIM!!!

✳ Um BASTA! na politicagem rasteira que se pratica no Brasil? SIM !!

✅ O dinheiro faz homens ricos; o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz homens grandes.

DIVULGUEM PELO MENOS PARA DEZ PESSOAS DA SUA RELAÇÃO

VAMOS VER SE MUDAMOS O BRASIL?

ESTÁ EM NOSSAS MÃOS.

LEMBRE-SE: A FICHA LIMPA SÓ ESTÁ AÍ POR MOBILIZAÇÃO DO POVO!!

O pior é que quase ninguém repassa, não sai às ruas como na Grécia, na Síria, no Egito etc. *Vamos mudar o país 🇧🇷