LDO é aprovada na Câmara de Vereadores de Manhuaçu

O Projeto de Lei nº 44/2021, é de autoria do Poder Executivo estabelece as metas de investimentos para o ano de 2022

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi aprovada com emendas dos vereadores pela Câmara Municipal em reunião extraordinária na quarta-feira (21/07). O Projeto de Lei nº 44/2021, é de autoria do Poder Executivo estabelece as metas de investimentos para o ano de 2022.

O projeto, entregue em maio na Câmara, foi amplamente discutido pela casa legislativa e contempla os investimentos públicos divididos em 10 Áreas de Resultados, abrangendo todas as necessidades do município.

As áreas são divididas entre: I- Saúde, II- Educação, III- Segurança, IV- Mobilidade Urbana, V-Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano, VI- Desenvolvimento Econômico e Turismo, VII- Cultural, VIII- Sustentabilidade Ambiental, IX- Proteção Social, Segurança Alimentar e Esportes e X- Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão.

A Constituição determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO deve compreender as metas e prioridades da administração pública, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispor sobre as alterações na legislação tributária, além de definir os limites e parâmetros para o Poder Legislativo Municipal elaborar a sua respectiva proposta orçamentária.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara de Manhuaçu