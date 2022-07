Lula tem 41,8% e Bolsonaro 33,1% na média semanal

Os últimos seis levantamentos realizadas na última semana, o petista Lula lidera as intenções de voto com 41,8% contra 33,1% de Jair Bolsonaro (PL), segundo a média ponderada do estudo realizado pela Potencial Inteligência para o Diário do Poder, com levantamentos de 25 institutos de pesquisas nos Estados. Lula avançou 1,1 ponto percentual, enquanto Bolsonaro perdeu 0,1 p.p, em relação à média de 24 de junho.

O pré-candidato do PDT Ciro Gomes superou o grupo de “indecisos” e aparece com 7,1% na chamada Análise Potencial de Intenção de Voto. Fim da fila A pré-candidata do MDB Simone Tebet tem 2,1% e os demais candidatos somados representam 4,3%. Levantamentos estaduais Foram realizadas pesquisas presidenciais em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Piauí, na última semana. Base larga A análise da Potencial considerou um total de mais de 37 mil entrevistas realizadas pelos institutos, em cerca de mil municípios, em 2022.