Manhuaçu: Controle e monitoramento do Aedes aegypti

Vigilância Ambiental inicia levantamento do LIRAa em Manhuaçu

A Secretaria de Saúde, através da Vigilância Ambiental, iniciou os trabalhos do Levantamento Rápido do Índice de Infestação (LIRAa), na segunda-feira (7/01). O objetivo dos agentes que estão no campo é nortear as ações de controle e monitoramento do Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e do Zika.

O primeiro levantamento do ano está sendo realizado em todos os bairros da cidade e, ainda, no distrito de Vilanova. Em alguns pontos, os agentes estão encontrando foco, em locais de água parada (buraco de rua).

O procedimento é uma amostragem que tem como objetivo o conhecimento de indicadores de forma rápida e oportuna, onde se consegue observar os índices de infestação predial, índice de densidade dos criadouros inspecionados e, ainda, quais os criadouros considerados predominantes.

As equipes estão trabalhando em ritmo acelerado junto aos moradores dos bairros, passam orientação para que haja consciência das famílias, a fim de evitar que próximo das casas, lotes e locais com água parada se tornem criadouros do mosquito.

Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental, Emilce Estanislau Muniz, o LIRAa é uma ferramenta forte para identificar os locais com focos do mosquito no município e distritos, além de mostrar os pontos que devem receber as ações de prevenção e controle ao mosquito.

“A população pode contribuir para a redução e combate ao mosquito, tornando algumas medidas simples, tais como não jogar lixo nos quintais, evitar que água fique empossada servindo para a eclosão dos ovos, além de permitir que os agentes tenham o trabalho facilitado durante a visita”, comentou Emilce.

Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu