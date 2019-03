Manhuaçu: Córrego das Nascentes debate segurança pública e coleta de lixo

Segurança pública na comunidade, especialmente nesta proximidade de safra, foi tema principal da reunião da Associação dos Agricultores Familiares do Córrego das Nascentes, realizada na noite de quinta-feira, 7/03. Com expressiva participação de moradores, o encontro foi conduzido pela Presidente Sandra Cerqueira, Chefe de Gabinete do Município, a partir das 19h. Também em destaque o recolhimento de lixo, entre outras questões relacionadas ao bem-estar dos moradores.

Na reunião, presentes o Diretor do SAMAL, Romilson Barrozo, e de representantes da patrulha rural do 11º BPM, Sargento Clédisson e Soldado Mariane.

Segurança pública

Praticamente todos os moradores do C. Nascentes são cafeicultores, e, em sua grande maioria, da agricultura familiar. Com a aproximação do período de colheita, a população teme ações de marginais envolvendo furtos e assaltos.

Sobre esta demanda, os militares mencionaram inovações nos trabalhos de policiamento como o reforço do efetivo noturno, a partir de operações planejadas e conjuntas entre a Patrulha Rural e o Copom.

Eles também ressaltaram a importância da participação da população para que ações preventivas sejam bem sucedidas.

Gestos simples como informar a PM sobre a circulação de pessoas sem vínculo com a comunidade e outras atitudes ajudam a reduzir a ocorrência de crimes. Os telefones para contato e apresentação de denúncias, anônimas ou não, são o 181, 190 e o 33 3339 6733 (COPOM).

A Soldado Mariane explanou também sobre segurança pessoal e o bloqueio de aparelhos celulares com o código IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel). O IMEI pode ser encontrado na caixa do aparelho, no espaço destinado à bateria ou digitando *#06# no celular. Todo telefone habilitado tem seu IMEI registrado Registro de Identidade de Equipamentos.

Quando um IMEI é bloqueado, as funções que dependem da operadora como, ligações e conexão com a internet ficam indisponíveis.

Coleta de lixo

O Diretor do SAMAL, Romilson Barrozo, destacou a atenção da Administração Municipal com o recolhimento do lixo nas comunidades. No C. Nascentes, ele relatou as datas, locais e procedimentos para a coleta do material descartado. Além disto, Romilson explanou sobre os tipos de lixo normalmente produzidos em residências e propriedades rurais. Na ocasião, ele esclareceu sobre a forma correta de descarte.

Melhorias

Outras questões também integraram a pauta, como informações sobre a aquisição de fossas sépticas, preparativos para a eleição da entidade, cadastramento de novos membros e a necessidade da prestação de serviços de monitora no ônibus escolar que atende a comunidade.

A Presidente Sandra Cerqueira relatou que já está sendo realizada a limpeza das caixas de contenção nas estradas, por parte da Secretaria de Obras da Prefeitura de Manhuaçu. Ela mencionou que a estrada também será melhorada com a colocação de saibro, desde que solicitado pela comunidade e informado o trecho a ser beneficiado.

Sobre a reforma do ponto de ônibus situado às margens da rodovia, nas proximidades do acesso à comunidade, Sandra disse que já foi feita a solicitação ao DNIT, por meio de ofício. Agora, aguarda-se o atendimento.

A próxima reunião da ASFACNA será dia 4/04, na residência do Ricardo.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu