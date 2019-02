Manhuaçu: Secretaria de Planejamento dá inicio a nova fase do Programa ILUMINAR

A Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Planejamento, deu início a uma nova fase do Programa ILUMINAR. Na primeira etapa, mais de 15 mil metros de extensão elétrica foi instalada prioritariamente em pontos onde a escuridão se fazia presente há anos. Depois de contemplar esses locais, a Administração Ouvir para Governar segue em ritmo acelerado e levará luz a outras dezenas de ruas, logradouros e vielas.

A prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, afirma que as obras seguem as necessidades da população. “Analisamos o grau de satisfação das famílias manhuaçuenses com relação a este setor e identificamos que precisávamos investir mais. É exatamente isso que estamos fazendo e temos a certeza de que iremos cumprir com a nossa obrigação de órgão público”, comentou.

As obras deverão ser entregues nos meses de fevereiro, março e abril. Além da extensão de rede, o Programa ILUMINAR envolve a realização de serviços como instalação de luminárias equipadas, modificação de rede com intercalação ou remoção de postes – em locais que se fizerem necessárias estas operações.

O secretário de Planejamento, Bruno Spínola, afirma que este é um compromisso firmado com a população e está sendo cumprido pela administração. “Ao assumirmos a gestão desta importante pasta, encontramos um déficit enorme em termo de iluminação pública no município. O último investimento neste sentido havia sido feito há mais de 10 anos. Espero que o programa continue e alcance 100% da nossa zona urbana, pelo menos”, avaliou.

Nova fase

Dentro desta nova fase, a instalação de iluminação pública na rua Neide Celestino, no bairro Bom Jardim, já foi entregue. Alguns pontos dos distritos de Vilanova, Realeza e São Pedro do Avaí também já foram contemplados. Além desses, que ainda têm lugares a serem alcançados, os distritos de Bom Jesus, Santo Amaro, Ponte do Silva, Vila Deolinda e Vila Formosa receberão iluminação pública.

Na sede, o trabalho será executado de acordo as demandas. No bairro Santa Terezinha serão contempladas a rua São Lucas e as vielas São Paulo, Três e Dez. Na Matinha, as ruas Pedra Bonita e Boa Vista. No bairro São Francisco de Assis, rua dos Angicos. No bairro São Jorge, rua Reduto.

Bairro Lajinha, ruas Hortência, Antônio Satlher Sobrinho; bairro Santa Luzia, rua José Cirilo; Bom Jardim, rua Maximiano Dornelas. São Vicente, viela São Raimundo; Coqueiro, ruas Bento Alves Costa e rua Claudio Lisa de Oliveira. No Centro, rua Pedro Guarda. Bairro Nossa Senhora Aparecida, rua Bela Vista, escadaria do cemitério municipal e viela Avelar José Pedro.

No bairro Bela Vista, rua Marco Antônio Ribeiro e iluminação do Parque de Exposições até o Pesque-Pague do Devaldo.

Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu