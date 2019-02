Manhuaçu: Sexta tem feira gastronômica com Projeto Nossa Energia

Com a participação do Caminhão do Projeto Nossa Energia, da Energisa, e música ao vivo, a próxima edição da Feira Gastronômica e Cultural será nesta sexta-feira, 08/02. O movimento começa a partir das 18h, na Praça 05 de novembro, no centro, com espetáculo musical de Arthur Lacerda, delícias das culinárias nacional e internacional nas barracas, além de artesanato e brinquedos, assegurando momentos agradáveis para toda a família.

Projeto Nossa Energia

Carregado de informações importantes sobre o uso eficiente da energia e segurança, o caminhão do projeto Nossa Energia estará presente ao evento.

Na oportunidade, a população terá acesso a várias atividades como teatro destacando dicas importantes sobre consumo consciente, riscos e perigos de se aproximar da rede elétrica, recreação e sorteio de brindes.

Trânsito no centro

Para que a população tenha comodidade e segurança para frequentar o evento, algumas medidas são tomadas com relação ao trânsito.

As alterações começam na véspera, quinta-feira, com a proibição de estacionamento na Praça Cinco de Novembro (entre o prédio dos Correios e o semáforo da R. Luiz Cerqueira), a partir das 19h, para que as barracas e demais estruturas possam ser montadas pela organização da feira. O trânsito fluirá normalmente.

Na sexta-feira, dia do evento, o trânsito será proibido a partir das 13h, no local, e liberado no sábado, a partir de 1h30 da manhã.

