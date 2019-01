Manhuaçu: Transporte escolar e segurança pública motivam reunião no Córrego das Nascentes

Com a participação do Diretor de Transporte Escolar do Município, Enos Vieira Santana; Diretora do STTR/Manhuaçu, Dayse Muniz, e de policiais militares que integram a patrulha rural do 11º BPM, a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego das Nascentes reuniu-se na quinta-feira, 24/01.

De acordo com a Presidente da entidade, Sandra Cerqueira, Chefe de Gabinete do Município, em pauta as inovações no transporte escolar, manutenção de estradas, segurança pública e os esforços para instalação de fossas sépticas, entre outros assuntos.

Transporte Escolar

Neste ano letivo de 2019, o transporte escolar apresenta novas diretrizes. O Diretor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação da Prefeitura de Manhuaçu, Enos Vieira Santana, falou sobre estas mudanças. Entre elas, a fiscalização de todos os veículos por parte da Polícia Militar; a utilização restrita dos veículos somente por parte de quem reside na comunidade rural; a responsabilidade dos pais por eventuais danos causados aos veículos pelos alunos – relacionados ao mau uso (vandalismo) – e a obrigatoriedade da presença de profissional monitor junto com o motorista no ônibus, entre outros pontos.

Segurança pública

Cabo Glaucinei e a Soldado Mariane, membros da patrulha rural da Polícia Militar, orientaram sobre os trabalhos realizados pelo 11º BPM para garantir a segurança das famílias rurais, tanto nas residências, quanto nas atividades desempenhadas pela comunidade para a produção cafeeira, o que envolve movimentação financeira e de bens, como o transporte do café colhido.

Os policiais também alertaram quanto às motos com documentação irregular e sem manutenção que transitam pelas comunidades, além do funcionamento da delegacia virtual – que possibilita o registro de ocorrências como danos simples, perdas e acidente de trânsito sem vítima, entre outras. Eles ressaltaram ainda a importância do relato prestado às autoridades, durante o acesso ao serviço virtual.

Melhorias nas estradas e fossas sépticas

A Presidente Sandra Cerqueira e o Senhor Jésus foram indicados pelos moradores para continuar a representatividade da comunidade junto ao CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável). Sandra destacou que a Prefeita recebeu o pedido de manutenção das estradas e autorizou a realização dos serviços de patrolamento e limpeza das caixas de contenção, que serão executadas pela Secretaria M. de Obras.

O projeto de construção das fossas sépticas na comunidade foi outro ponto debatido. Sandra relatou que o levantamento da demanda foi realizado, mas esta para ser aprovado, pois depende do registro da ata deste ano e da regularização da associação.

Atuação do sindicato e encontros rurais

A Diretora do STTR (Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais) de Manhuaçu, Dayse Muniz, mencionou as vantagens e benefícios da sindicalização, além de destacar os trabalhos com jovens, mulheres e o público da terceira idade.

Dayse convidou a todos para o Dia de Campo que será realizado em sua propriedade no próximo dia 21/02, a partir do meio-dia, na Comunidade Taquara Preta. Outro convite foi para a participação no 16º Encontro da Mulher Rural a ser realizado em Vila de Fátima, no dia 13 de março. No encerramento, houve a leitura de ofícios e correspondências enviadas à entidade.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu