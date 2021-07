Máquina retira toneladas de sujeira do Rio Manhuaçu

14 caminhões de entulho foram retirados do local, conhecida como ponte do Free Box

A limpeza do Rio Manhuaçu segue avanço pelo perímetro urbano da cidade, desde o início dos trabalhos, toneladas de lixo, árvores e galhos; moveis velhos e entulhos foram retirados do leito do rio. Nesta quinta-feira, os trabalhos se concentraram na região da ponte da rua Leandro Gonçalves, conhecida como ponte do “Free Box”.

Tinha tanto entulho no rio que foi necessário o emprego de uma retroescavadeira para auxiliar na limpeza, 14 caminhões de entulho foram retirados do local. “Primeiramente temos que parabenizar a equipe que está limpando o Rio Manhuaçu, o trabalho está sendo realizado de forma brilhante, inclusive com elogios da população e todo esse material que foi retirado aqui próximo à ponte da Leandro Gonçalves é resultante da limpeza que está sendo feita no rio”, destaca Kilder Perígolo, Diretor do Samal.

Moradores têm observado e alguns até reclamaram da quantidade de material que está descendo pelo rio. “aproveitamos a oportunidade para esclarecer que algumas pessoas que residem ao longo da margem do rio na cidade, que estão sendo montadas barreiras de uma margem a outar do rio, para segurar esse material e posteriormente serem retirados e mesmo assim algum material ainda desce, mas são retidos em outros do rio e serão retirados também”, completa Kilder.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu - Assessoria de Comunicação SAMAL