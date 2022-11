Marcel van Hattem já conseguiu 168 assinaturas para CPI do STF

O pedido do deputado pretende investigar abuso de autoridade por parte do STF e do TSE.

Nesta manhã de quinta-feira (24), o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) usou as redes sociais para informar que chegou a 168 assinaturas o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

– ATENÇÃO MÁXIMA! FALTAM SÓ 3 ASSINATURAS das 171 assinaturas de deputados para que a CPI do Abuso de Autoridade do STF e do TSE seja instalada na Câmara. Peça ao seu deputado para assinar o requerimento CD228980315300. Conto com sua ajuda!