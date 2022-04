Marcelo Queiroz oficializa pré-candidatura a deputado estadual pelo PP

O empresário Marcelo Queiroz, CEO do Grupo RQ, um grupo que possui empresas em Manhuaçu, sendo a mais conhecida a Navelli Fiat, definiu sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido Progressistas (PP) e intensifica seus contatos em todo o Estado de Minas Gerais.

Marcelo Queiroz vai intensificar suas viagens em todo o Estado de Minas Gerais e fazer contatos com diversos setores para fortalecer sua pré-candidatura.

Ele já tem feito contato com lideranças de Belo Horizonte e também no Vale do Jequitinhonha, cidades do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e na cidade de Patrocínio, terra de origem de sua família.

Desde que oficializou a intenção de sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido Progressista (PP), o empresário Marcelo Queiroz vem articulando contatos pelas regiões do Leste de Minas, onde conseguiu apoio de várias lideranças e diretórios do partido.

Em Manhuaçu, Marcelo Queiroz está articulando uma possível dobradinha Federal e Estadual para as eleições, intensificando contatos em busca de adesão de empresários em toda a região.

No dia 06/04, Marcelo Queiroz esteve presente na abertura do 23º Simpósio de Cafeicultura na região das Matas de Minas, no Complexo Esportivo do Boston City, em Manhuaçu. Durante o dia reuniu-se com lideranças de entidades e instituições, personalidades importantes da cafeicultura nacional ligadas ao agronegócio da região.

Marcelo Queiroz possui mais de 15 empresas, todas em Minas Gerais, atuando em diversos segmentos em várias regiões do estado.

Foto: Marcelo ao lado do seu pai, Romeu Queiroz, que foi Deputado Federal por dois mandatos, Deputado Estadual por três legislaturas, sendo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) por dois períodos.