MARCELO QUEIROZ PRÉ-CANDIDATO A ASSEMBLEIA MINEIRA

Por Devair G. OLiveira

O ex-deputado Romeu Queiroz reuniu amigos, correligionários, apoiadores e a imprensa local na noite desta quinta (19), em Patrocínio (MG) para oficializar a pré-candidatura do filho, Marcelo Queiroz, a deputado estadual.

Além de Eduardo Arantes (elevado a categoria de mestre de cerimônias) e Dirceu Caldeira, a reunião contou com as presenças de Marly Ávila, Fausto Silva, Zico Miranda, José Renaldo da Cunha, Nikolas Elias e Rafael Nascimento, representando o pai, Betinho.

Passado e futuro

Em sua fala, Romeu discorreu sobre seu trabalho por vários municípios nos 4 mandatos como deputado estadual e enfatizou a importância de eleger um representante comprometido com os anseios do povo.

Articulador e articulado, experiente da política mineira, Romeu Queiroz é um grande conhecedor dos assuntos da ALMG.

Foto: Marcelo ao lado do seu pai, Romeu Queiroz, que foi Deputado Federal por dois mandatos, Deputado Estadual por três legislaturas, sendo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) por dois períodos.

Com um discurso encorajador e pontual, Marcelo Queiroz contou que tem trabalhado sua pré-candidatura em mais de 100 municípios em Minas Gerais, dentre eles Manhuaçu, Lajinha, Durandé, Mutum. Marcelo constantemente está em Manhuaçu, onde é o responsável pela empresa Navelli Veículo FIAT

É bom frisar, embora Marcelo não gosta de dizer, mas suas 15 empresas todas em Minas Gerais, presta um bom serviço social, atuando em diversos segmentos em várias regiões do estado. Ele já tem feito contato com lideranças de Belo Horizonte, Vale do Jequitinhonha, cidades do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e na Zona da Mata.

Em Manhuaçu, Marcelo Queiroz está articulando uma possível dobradinha Estadual e Federal para as eleições, intensificando contatos em busca de apoio das pessoas em toda a região.

Com informações Zé Eloi Neto