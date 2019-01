MG: Zema anuncia datas de pagamento do salário dos servidores

Todo o funcionalismo receberá, no dia 14/1, até R$ 2 mil. Trabalho segue duro para retomar a regularização dos pagamentos

O governador Romeu Zema, ao lado do secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, anunciou, nesta terça-feira (8/1), as datas dos pagamentos dos salários dos servidores estaduais referentes ao mês trabalhado de dezembro. A notícia foi dada em primeira mão nas redes sociais do governador.

No dia 14 deste mês serão pagos até R$ 2 mil para todo o funcionalismo, incluindo aposentados e pensionistas. Ou seja, para quem recebe abaixo deste valor, o salário estará quitado integralmente.

No dia 21 de janeiro, será acertada mais uma parcela com limite de até R$ 1 mil para as carreiras da Saúde e Segurança Pública, no caso de quem tenha salários superiores a R$ 2 mil. No dia 28 de janeiro, o governo de Minas quitará o restante dos ordenados dos servidores do Estado.

“Estamos ainda tomando pé da situação financeira do Governo de Minas Gerais. Mas temos trabalhado duro para retomar a regularização dos pagamentos dos servidores estaduais o mais breve possível”, disse o governador.