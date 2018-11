Foi disponibilizada para toda população a nova plataforma online do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Muito mais leve, moderna e com navegação mais intuitiva, a nova versão do informativo é resultado do trabalho da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (Seccri), por meio da Subsecretaria de Imprensa Oficial (Siomg) e da Assessoria de Planejamento (Asplan).

A iniciativa visa proporcionar ao cidadão uma ferramenta de pesquisa mais otimizada, facilitando a busca de matérias, inclusive das edições antigas. Além disso, com a reformulação do site da Casa Civil, que foi inteiramente redesenhado com base nas diretrizes do Governo de Minas Gerais, o acesso ao Diário Oficial está disponível diretamente na página principal do portal: www.casacivil.mg.gov.br.

Para o secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, Marco Antônio de Rezende Teixeira, a parceria com a Assessoria de Planejamento da Seccri foi fundamental para o desenvolvimento do projeto de modernização do jornal.

“Durante a nossa gestão não medimos esforços para disponibilizar uma ferramenta mais ágil de maneira a contribuir no dia a dia com o trabalho dos servidores públicos e facilitar o acesso à informação para todos os cidadãos mineiros. Conseguimos, assim, otimizar a navegação sem custos adicionais para a secretaria, já que a ferramenta foi toda construída pela nossa equipe. E não podemos nos esquecer que O jornal Minas Gerais, Diário Oficial do Estado, é um dos serviços mais requisitados pelo cidadão mineiro na Secretaria de Casa Civil, com milhares de acessos diários” ressalta o secretário.

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e grande entusiasta da inovação do acesso ao jornal Minas Gerais, o subsecretário de Imprensa Oficial e chefe da Asplan da Seccri, Rafael Freitas Corrêa, egresso da Escola de Governo/FJP, afirma que a iniciativa está alinhada às medidas de modernização da Administração Pública empreendidas na Seccri nos últimos anos, e à reunião da expertise técnica dos profissionais lotados na secretaria.

Esta combinação, segundo Corrêa, só reitera o esforço conjunto em tornar as ações governamentais cada vez mais transparentes. “A partir do momento em que prezamos por um acesso mais direto ao jornal e a uma leitura mais acessível, facilitando o acesso à informação, geramos impacto positivo a todos que recorrem ao jornal e que desejam acompanhar as atividades governamentais”, destaca o subsecretario.

Principais mudanças

Segundo o chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação da Asplan, Giovanni Alphonsus de Guimaraens, a nova versão do Minas Gerais apresenta melhorias de ordem técnica e estética. “Foram feitas alterações na parte de desenvolvimento, banco de dados, forma de exibição do conteúdo disponível e consultas. A resposta aos cliques está muito mais rápida e a navegabilidade do jornal está muito melhor do que anteriormente”, ressalta.

Outra inovação que merece destaque, reforça Guimaraens, foi a criação de um menu lateral, que direciona o cidadão para a secretaria de interesse. A ferramenta de busca também foi otimizada, respondendo de forma mais rápida à pesquisa do usuário. E, no alto da página, a ferramenta de acessibilidade permite aumentar a fonte e alterar o brilho da tela, proporcionando uma navegação mais confortável.

“Na nova plataforma, o usuário também pode fazer download do jornal inteiro, de cadernos específicos e também de páginas avulsas para leitura off-line. Do ponto de vista estético, o jornal está alinhado com a identidade visual da Seccri, que também passou por uma reformulação” explica Guimaraens.

Já o servidor Gilberto Moreira de Souza, integrante da equipe da Assessoria de Planejamento, foi o principal incentivador e o responsável por propor as melhorias do sistema. Para ele, o desejo de contribuir para a modernização do acesso ao jornal surgiu de sua experiência como usuário da página da extinta autarquia Imprensa Oficial de Minas Gerais. O servidor não estava satisfeito com a aparência da ferramenta, com a navegação pouco prática e com a falta de opções de downloads fracionados do jornal para leitura offline.

“Recebi todo apoio do subsecretário Rafael Corrêa e dos demais colegas da Asplan. Fiquei muito satisfeito e motivado em desenvolver algo que pudesse trazer para o povo mineiro novos recursos e facilidade de navegação durante consultas ao conteúdo do Jornal Minas Gerais”, diz Souza.

Dispositivos móveis

Além do acesso em computadores e notebooks, o jornal Minas Gerais terá exibição responsiva, ou seja, o jornal é visualizado no tamanho mais adequado às telas de smartphone com tecnologia Android ou IOS (Iphone) e também em tablet. O usuário terá mais uma facilidade ao acessar todo o conteúdo de forma mais prática e rápida diretamente do celular.

Conheça a nova versão on-line do Jornal Minas Gerais

Diário Oficial do Estado

O Minas Gerais é uma publicação diária do Governo Estadual, que visa tornar público as ações, decisões, ou qualquer outro assunto de interesse da sociedade. São publicadas leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral.

Entre eles estão atos de interesse dos servidores da Administração Pública Estadual; contratos, editais e avisos; balanços financeiros de secretarias e empresas públicas; abertura de concursos públicos, resultados e convocações; licitações, além de publicações de terceiros que são de interesse público.

Digitalização do acervo

A Subsecretaria de Imprensa Oficial, em parceria com as secretarias de Estado de Cultura e de Educação, com a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa e com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) está empenhada na atividade de digitalização de todo o acervo do jornal Minas Gerais. O objetivo é facilitar o processo de consulta do cidadão e, principalmente, preservar a memória de um dos patrimônios históricos e culturais mais importantes do Estado.

O acervo completo para consulta presencial está disponível na unidade da Avenida Augusto de Lima 270, Centro/Belo Horizonte. No site da Casa Civil é possível consultar e baixar as edições completas (Noticiário, Diário do Executivo, Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas) publicadas a partir de dezembro de 2010.

