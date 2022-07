NOVO lança em Minas Gerais chapa presidencial com Felipe d’Avila e Tiago Mitraud

O evento será na próxima segunda (11) e conta com a presença do governador Romeu Zema

O NOVO oficializa na próxima segunda-feira (11), em Belo Horizonte, a chapa presidencial do partido com Felipe d’Avila, pré-candidato à presidência da República, e Tiago Mitraud como vice. O nome de Mitraud foi anunciado aos mandatários, dirigentes e filiados no último dia 01 de julho.

Eleito deputado federal por Minas nas últimas eleições, Mitraud tem 35 anos e é líder do partido Novo na Câmara. O evento acontecerá no The One Event, localizado no bairro Luxemburgo, às 19h, com a presença do único governador do partido, Romeu Zema.

“Para minha grande alegria, consegui trazer um parceiro de chapa, um companheiro incrível para ser nosso vice-presidente na chapa presidencial”, afirma Felipe d’Avila.

Quem é Felipe d’Avila:

Felipe d’Ávila é cientista político, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard. Fundou o CLP (Centro de Liderança Pública), que impactou mais de mil municípios brasileiros através da implementação de políticas públicas e que formou mais de 8 mil lideranças que contribuem diariamente para a transformação da administração pública brasileira.

É escritor e tem 10 títulos publicados, sendo “10 Mandamentos: do país que somos para o Brasil que queremos” a sua obra mais recente.

Atualmente, é pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Novo.

Quem é Tiago Mitraud:

Tiago Mitraud é Deputado Federal de primeiro mandato, eleito pelo Partido Novo de Minas Gerais com 71.901 votos. É líder do NOVO na Câmara dos Deputados e presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa. É também líder do Livres, RAPS e RenovaBR.

Antes de ingressar na política, foi Diretor Executivo da Fundação Estudar, onde trabalhou por 7 anos. Anteriormente, presidiu a Brasil Júnior (Confederação Brasileira de Empresas Juniores). Tem formação em Administração pela UFPR, onde graduou-se em primeiro lugar da turma, e concluiu o Programa de Desenvolvimento de Lideranças da Harvard Business School.