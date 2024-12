O ex-presidiário que hoje ocupa a presidência, Lula, recebe uma crítica devastadora no respeitado Wall Street Journal

Um dos jornais mais influentes do mundo. Para quem quiser o original.

https://www.wsj.com/opinion/brazil-and-latin-americas-decline-president-lula-economy-policy-04585c64?reflink=mobilewebshare_permalink.

A publicação, conhecida por sua seriedade e por pautar o debate global sobre economia e política, desmascarou Lula como o símbolo do declínio econômico e democrático do Brasil e da América Latina. Essa matéria não deixa dúvidas: o “metalúrgico de nove dedos” é uma ameaça à estabilidade da região.

O artigo, assinado por uma integrante do Conselho Editorial do jornal, faz uma análise profunda e implacável da gestão petista, apontando para um cenário de desordem econômica, incompetência administrativa e autoritarismo disfarçado de democracia.

Enquanto Lula tenta vender ao mundo a narrativa de que seu governo é voltado para os pobres, os números não mentem: o Brasil está mergulhado em uma crise fiscal, inflação alta e fuga de investimentos, tudo consequência direta das políticas desastrosas do PT.

Lula: um desastre anunciado

A autora do artigo não poupa palavras ao descrever Lula como um dos principais responsáveis pelo colapso das economias da América Latina. Sob sua liderança, o Brasil, que já foi visto como uma potência emergente, está hoje à beira do abismo econômico, com um governo que privilegia aliados ideológicos e ignora as demandas do mercado.

Para o Wall Street Journal, Lula não é apenas um problema para o Brasil, mas uma ameaça global, pois sua influência corrosiva se espalha como uma doença pela América Latina.

E o que Lula faz enquanto o Brasil afunda? Dá prioridade a relações com ditadores, como Nicolás Maduro, da Venezuela, e Daniel Ortega, da Nicarágua.

O artigo critica duramente a aproximação de Lula com regimes autoritários, afirmando que sua postura mina os valores democráticos e envia um péssimo recado ao mundo: o Brasil sob o PT não é confiável.

O preço das políticas populistas

As promessas populistas de Lula têm um custo alto – e quem paga a conta é o povo brasileiro. O artigo destaca como as políticas econômicas do governo petista estão levando o Brasil para um cenário de desindustrialização, aumento da pobreza e estagnação econômica.

Enquanto isso, o presidente continua distribuindo benesses para aliados políticos, ampliando privilégios para sindicatos e expandindo um estado inchado e ineficiente.

A crítica também recai sobre o tratamento dado aos empresários e investidores, tratados como inimigos pelo governo petista. “Lula está construindo um ambiente hostil para negócios, desestimulando o empreendedorismo e espantando capitais estrangeiros”, afirma o artigo.

Resultado: o Brasil, que deveria estar crescendo e se consolidando como uma potência global, caminha a passos largos rumo ao declínio.

Declínio moral e democrático

O Wall Street Journal vai além da questão econômica e expõe o autoritarismo disfarçado do governo Lula.

A perseguição a opositores, o controle sobre a mídia e a tentativa de enfraquecer instituições democráticas são apontados como práticas comuns do petismo.

O jornal menciona que Lula está mais interessado em consolidar seu poder e garantir a perpetuação de seu projeto de poder do que em resolver os problemas reais da população.

Os ataques à liberdade de expressão, como as tentativas de censura nas redes sociais, são apresentados como evidências de que o governo atual não tolera críticas e busca transformar o Brasil em um estado controlado pelo PT.

É um retrato sombrio de um país que já foi sinônimo de democracia vibrante e que hoje está refém de um partido obcecado pelo controle absoluto.

Um alerta ao mundo

O texto termina com um alerta claro: Lula não é apenas uma ameaça ao Brasil, mas ao mundo. Sua visão de um estado centralizador e aliado de regimes autoritários é um modelo falido que pode levar toda a América Latina ao colapso.

O artigo conclui que, enquanto Lula continuar no poder, o Brasil estará destinado ao fracasso, e a região, ao retrocesso.

Enquanto isso, o povo brasileiro enfrenta as consequências desse governo desastroso: inflação, desemprego, aumento da criminalidade e a perda de confiança nas instituições.

Lula, que se apresenta como “o pai dos pobres”, é, na verdade, o pai do caos – e o Wall Street Journal deixou isso muito claro.

A crítica contundente do jornal norte-americano não é apenas um golpe na imagem internacional de Lula, mas um reflexo do que todos já sabemos: sua gestão é uma tragédia anunciada.

O Brasil merece mais.

O Brasil merece líderes que coloquem o país no caminho do progresso, e não no fundo do poço.