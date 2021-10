O novo partido União Brasil que se originou da fusão de DEM e PSL tem um pé no governo e outro na oposição

Mais de Dez partidos políticos mudaram de nome nos últimos quatro anos

O mais novo a mudar de nome foi o DEM e PSL, oficializaram nesta quarta-feira (6) a criação do União Brasil, A nova legenda, que adotará o número 44, e terá quatro governadores, oito senadores e 83 deputados. Esse número será alterado, principalmente com a eventual saída de parlamentares que apoiam Bolsonaro e devem acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em seu novo partido que irá escolher para se filiar.

Os eventos registraram a presença de ao menos quatro ministros do governo, que tentam convencer a nova legenda a manter relação de proximidade com Bolsonaro. Na convenção do PSL, estiveram presentes Flávia Arruda (governo) e Anderson Torres (Justiça). Na convenção do DEM, Onyx Lorenzoni (Emprego) e Tereza Cristina (Agricultura).

Onyx, inclusive, votou contra a fusão e tentou fazer com que o DEM já deliberasse, em sua convenção individual, sobre o apoio nas eleições de 2022. O pedido, porém, foi rejeitado sumariamente pelo presidente do DEM, Antonio Carlos Magalhães Neto, que será secretário geral da nova legenda. ACM alegou que não é o momento dessa decisão.

As ações são para buscar uma melhor percepção do eleitorado ou até atrair lideranças políticas. Esse DEM vem mudando de nome deste a época que se chamava Arena, depois PFL e chegou a um ponto que ficou praticamente sem prestigio dos eleitores e agora os caciques políticos tentam ficar em cima do muro para ver o andar da carruagem, esse pessoal do DEM só gosta do poder, o PSL na realidade não existe, pois a maioria da sigla são de apoio ao presidente Bolsonaro.

O DEM hoje está com um pe´no governo e o outro na oposição, tentando sobreviver politicamente, mas pelo que vejo o povo quer mudança verdadeira e agora votarão em peso no partido em que estiver o Bolsonaro e farão de tudo para eleger o maior número de governadores, senadores, deputados federais e estaduais para evitar os traíras que usaram Bolsonaro e depois saíram fora, estes dificilmente sobreviverão na política.

Partidos que mudaram de nome nos últimos anos.

O primeiro a trocar de nome foi o atual Democratas, que, em 2007, deixou de ser PFL.

PFL – Democratas

PTN – Podemos

PRB – Republicanos

PMDB – MDB

PPS – Cidadania

PP – Progressistas

PR – PL

PEN – Patriotas

PSDC – DC

PTdoB – AVANTE

DEM E PSL – União Brasil