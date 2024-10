O que o mundo fará com a democracia?

Por Devair G. Oliveira

Democracia é um regime político em que o povo exerce a soberania através de suas escolhas e confia parte desse poder ao Estado para organizar a sociedade. Existem muitos países que se dizem democrático, mas na realidade o poder maior é exercido com mão de ferro. O sistema político às vezes funciona de uma maneira que a disputa não quer dizer nada, pois os dois candidatos é do sistema. No Brasil temos 29 partidos políticos e a falta de democracia começam nos partidos políticos os políticos acertam a engenharia que será engendrada nos partidos, na realidade todos os partidos são comandados por 5 ou 6 pessoas, o maior exemplo pudemos ver na eleição do primeiro turno de São Paulo, tudo foi criteriosamente costurado para qualquer resultado ficassem sobre o domínio do grupo, mas apareceu Pablo Marçal que didaticamente deu conhecimento ao povo, mesmo sem dinheiro público, sem tempo de televisão, só não ganhou porque fizeram traquinagem com ele envolvendo dono de empresa de pesquisas e o pastor Malafaia.

Muitas pessoas pensam que democracia é a presença de eleições,mas também há eleições em ditaduras – como na Venezuela, Cuba, China e outros, no Egito, um ditador ficou décadas sendo reeleito, e até mesmo em regimes totalitários como a Coréia do Norte, um dos mais fechados que o mundo já viu. Eleições ajudam a dar uma máscara de legitimidade a um regime autoritário, mesmo que não sejam livres e nem competitivas.

Alguém diz que democracia é quando a maioria decide uma eleição o que é verdade e importante, mas não define tudo. Outros ainda definiriam como o governo do povo – o que também não é uma definição holística. Não existe uma resposta óbvia e direta: o conceito de democracia pode ser definido por diversos aspectos. Há ainda de se considerar que as democracias se apresentam em vários graus diferentes de desenvolvimento, desde aquelas com características autoritárias até as democracias mais desenvolvidas. Estados Unidos eram considerados um exemplo de democracia, até as eleições de 2020, onde colocaram Joe Biden.

Agora com a eleição de Lula em 2022, aí complicou bastante, forças estranhas ajudaram desde descumprindo a legislação, ele chegou ao poder sem povo, já o perdedor Jair Bolsonaro é que tem a popularidade, aonde vai a multidão é certa. Isso tem alegrado os corações dos brasileiros em uma esperança de virar o jogo, dando a César o que é de César significa, portanto “Dar a César aquilo que Deus mesmo quer seja dado a César”. O Brasil está na espera das eleições dos Estados Unidos, aqui só vai virar se Donald Trump vencer, sabe que a situação é bem complicada, pois os donos do Cume das Montanhas desejam que o resultado seja outro. As eleições nos Estados Unidos, marcada para 5 de novembro, colocam esperança no povo Republicano e poderá mudar a política brasileira.