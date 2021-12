Os 20 deputados mais influentes nas redes sociais

São Paulo lidera o Ranking com 6 deputados, 15.12.2021 – Período analisado: de 07.12 a 13.12.2021.

1) São Paulo com 6 deputados

2) Rio de Janeiro e Parané empatam com 4 deputados cada um

3) Em terceiro lugar Rio Grande do Sul com 3 deputados

4) Distrito Federal, Mato Grosso e Santa Catarina empatam em 4º lugar com 1 deputado cada. Minas Gerais apesar de seu contigente eleitoral está perdendo sua influencia nas redes sociais, vamos ver nas próximas edições, se algum deputado de MG aparece.

Bia Kicis – PSL (DF) e Carla Zambelli – PSL (SP), são as mais influentes nas redes sociais.