Os candidatos mais votados em Manhuaçu

Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 50,26% dos votos para a Presidência (22.500 votos), enquanto Lula foi a escolha de 43,24% dos eleitores (19.359 votos) do município.

Para o cargo de governador, Zema recebeu 57,57% dos votos (23.134 votos) entre os eleitores de Manhuaçu (MG). O segundo colocado nesse cenário foi Kalil, com 33,24% (13.357 votos).

Para o Senado, Cleitinho liderou as escolhas do município, com 20937 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado.

Nikolas Ferreira foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 8381 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

Para o cargo de deputado estadual, João Magalhães foi o mais votado pela cidade, com 13763 votos – assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

A eleição em Manhuaçu (MG) teve 22,41% de abstenção.

Veja abaixo como cada candidato se saiu em Manhuaçu/MG:

Presidente da República – votação em Manhuaçu (MG)

Jair Bolsonaro (PL): 22.500 votos (50,26%)

Lula (PT): 19.359 votos (43,24%)

Simone Tebet (MDB): 1.390 votos (3,10%)

Ciro Gomes (PDT): 998 votos (2,23%)

Felipe D Avila (Novo): 341 votos (0,76%)

Soraya Thronicke (UNIÃO): 125 votos (0,28%)

Padre Kelmon (PTB): 26 votos (0,06%)

Constituinte Eymael (DC): 11 votos (0,02%)

Sofia Manzano (PCB): 10 votos (0,02%)

Léo Péricles (UP): 8 votos (0,02%)

Vera (PSTU): 2 votos (0,00%)

Brancos – 1,64%

Nulos – 2,57%

Governador – votação em Manhuaçu (MG)

Zema (Novo): 23.134 votos (57,57%)

Kalil (PSD): 13.357 votos (33,24%)

Carlos Viana (PL): 3.218 votos (8,01%)

Marcus Pestana (PSDB): 150 votos (0,37%)

Lorene Figueiredo (PSOL): 98 votos (0,24%)

Cabo Tristao (PMB): 70 votos (0,17%)

Indira Xavier (UP): 59 votos (0,15%)

Renata Regina (PCB): 55 votos (0,14%)

Vanessa Portugal (PSTU): 36 votos (0,09%)

Lourdes Francisco (PCO): 6 votos (0,01%) *candidatura anulada – candidata recorre

Brancos – 5,80%

Nulos – 8,22%

Senador – votação em Manhuaçu (MG)

Cleitinho (PSC): 20937 votos (54,02%)

Alexandre Silveira (PSD): 12655 votos (32,65%)

Marcelo Aro (PROGRESSISTAS): 4184 votos (10,79%)

Bruno Miranda (PDT): 508 votos (1,31%)

Sara Azevedo (PSOL): 283 votos (0,73%)

Dirlene Marques (PSTU): 90 votos (0,23%)

Pastor Altamiro Alves (PTB): 87 votos (0,22%)

Naomi de Almeida (PCO): 15 votos (0,04%)

Brancos – 7,91%

Nulos – 9,16%

Os 10 deputados federais mais votados em Manhuaçu (MG)

Nikolas Ferreira (PL): 8381 votos (19,62%)

Misael Varella (PSD): 6646 votos (15,56%)

Eleonora (PSB): 4260 votos (9,97%)

Dr Mário Heringer (PDT): 3227 votos (7,56%)

Subtenente Gonzaga (PSD): 2015 votos (4,72%)

Fábio Ramalho (MDB): 1483 votos (3,47%)

Padre João (PT): 1454 votos (3,40%)

Hercilio Coelho Diniz (MDB): 1021 votos (2,39%)

Fred Costa (PATRIOTAS): 922 votos (2,16%)

Miguel Ângelo (PT): 892 votos (2,09%)

Brancos – 5,45%

Nulos – 3,16%

