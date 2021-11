Paraná Pesquisas em Minas Gerais para presidente e governador

Levantamento feito em Minas Gerais pelo Paraná Pesquisas, divulgado dia 9, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), empata tecnicamente com o ex-senador Ciro Gomes (PDT), para presidente. O tucano paulista, que concorre nas prévias do partido no próximo dia 21, chegou a 6,8%, enquanto Ciro aparece com 7,1%.

Desempenho fraco.

Quando o nome tucano na disputa Eduardo Leite, Ciro sobe para 8,4% e o governador gaúcho empaca em 1,9%.

Leite chega em 6º.

Atrás de Ciro estão Rodrigo Pacheco de MG, só com 2,3%, e o ex-ministro Mandetta, com 2,1%. Já Eduardo Leite está 6º, com 1,9%.

Não é páreo.

Em um cenário com Lula e Bolsonaro, Doria (8,1%) empata com Ciro (8,2%). Se o candidato do PSDB for Leite, vira passeio: 2,7% a 9,8%.

Ficha técnica

O Paraná Pesquisas ouviu 1.540 eleitores entre os dias 3 e 5 deste mês em 95 municípios de Minas. A margem de erro é de 2,5%.

Para governador em MG O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera a corrida eleitoral para o governo do Estado e poderia ser reeleito já no 1º turno, indica levantamento do Paraná Pesquisas, realizado de 3 a 5 de novembro. Na 1ª simulação, o atual chefe estadual tem 46,5% das intenções de voto, contra 22,5% do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que fica em 2º lugar….

Leia mais no texto original: (https://www.poder360.com.br/eleicoes/parana-pesquisas-zema-lidera-corrida-pelo-governo-de-minas-kalil-fica-em-2o/)

© 2021 Todos os direitos são reservados ao Poder360, conforme a Lei nº 9.610/98. A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas.