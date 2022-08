Paraná Pesquisas no DF: Bolsonaro 41,2% X Lula 30,3%

Segundo o novo levantamento sobre a corrida presidencial, Ciro Gomes (PDT) aparece com 8,4% e Simone Tebet (MDB) com 2,7%

Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas no Distrito Federal sobre a corrida presidencial mostra Jair Bolsonaro (PL) 10,9 pontos percentuais à frente de seu principal adversário, o ex-presidente Lula (PT).

De acordo com a pesquisa divulgada nesta quinta (18), o presidente da República tem 41,2% das intenções de voto dos brasilienses, contra 30,3% do petista.

No DF, Ciro Gomes (PDT) aparece com 8,4% e Simone Tebet (MDB) com 2,7%. Os oito demais candidatos não chegaram a 1% de intenção de voto cada.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.540 eleitores do DF entre os dias 13 e 17 de agosto de 2022. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.