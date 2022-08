Parecia a CPI do senado, pandemia, economia, educação e apresentadores deselegantes

Disseram que foi sorteio e Bolsonaro foi o primeiro entrevistado da série de sabatinas do Jornal Nacional nesta segunda-feira (22)

O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), abriu a série de sabatinas do Jornal Nacional com os candidatos à Presidência mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Em uma entrevista que durou 40 minutos, o presidente foi questionado, parecia os componentes da CPI do senado, a condução do seu governo no combate à pandemia, a economia, ao meio ambiente e sua relação com o Centrão.

Os apresentadores foram implacáveis com o presidente e minha opinião que eles poderiam ter sido mais educados com a maior autoridade do país, ainda bem que a própria condição da economia do país fala por si. O Brasil hoje é reconhecido por vários países, e até copiado algumas decisões brasileira, o presidente Biden disse que iria baixar os impostos dos combustíveis nos EUA, coisa que deu muito certo aqui no Brasil.

A perseguição da Globo é evidente, isso vem desde 2018, mas o presidente foi muito bem e não caiu nas provocações dos apresentadores, tentaram até uma jogada para ver se o presidente dissesse algo sobre os ministros, mas Bolsonaro disse que as diferenças já passaram e tudo está bem e as Forças Armadas, vai colaborar na fiscalização do pleito.

O povo aguarda os apresentadores na entrevista com o ex-presidente, o povo espera perguntas que rolam diariamente nas redes sociais sobre o ex-presidente.