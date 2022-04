PM prende autor de tráfico de drogas e apreende menor no Bairro Nossa Senhora Aparecida

Na segunda-feira, 25/04, o COPOM recebeu denúncia, através do 190, dando conta que estaria ocorrendo tráfico de drogas na Viela Esperança, Nossa Senhora Aparecida, em Manhuaçu, e que um indivíduo estaria portando arma de fogo no local.

Com as informações, as equipes planejaram a intervenção e realizaram incursão no local, sendo dois indivíduos localizados e presos, na cintura de um deles foi encontrado um revólver calibre 38 com 05 munições.

Um terceiro autor fugiu do local, pulando muros das residências, não sendo possível localizá-lo, ele portava um revólver calibre 44, a arma foi dispensada durante a fuga, e localizada às margens da rodovia, sendo apreendida.

Durante as buscas foram encontradas também 26 pedras de crack, 02 buchas de maconha e R$157,00.

Diante dos fatos, o autor, de 21 anos, o menor infrator, de 17 anos e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para demais providências.

Assessoria de Comunicação Organizacional - 11º BPM