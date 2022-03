Polícia Civil de Abre Campo prende autor condenado por duplo homicídio no estado do Espírito Santo

A POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, através dos Policiais da 31ª DPC/Abre Campo com apoio dos Policiais da 32ª DPC/Matipo, realizaram diligência entre a zona rural de Sericita e Jequeri, logrando êxito em localizar o autor de 60 anos de idade que tinha em seu desfavor um mandado de prisão por condenação a 13(treze) anos de reclusão pela participação de um duplo homicídio ocorrido em Vila Velha/ES e Piuma/ES na data de 22/01/1996.

Para melhor entender o caso, o autor em questão, na data de 22/01/1996, participou de um duplo homicídio ocorrido em 22/01/1996, onde com mais dois pistoleiros oriundos da cidade de Jarú/Rondônia, vieram até a cidade de Vila Velha no Espírito Santo com a intenção de matar um Sargento da PMES e um dono de quiosque em Piúma/ES por vingança de fato anterior ocorrido no município de Muniz Freire/ES. Por erro dos autores, na cidade de Vila Velha/ES, mataram um irmão do policial acreditando se tratar do sargento da PMES e em seguida foram até Piúma/ES e mataram o dono do quiosque, fugindo os 03(três) autores para Rondônia. Após investigação e julgamento, os autores foram condenados na comarca de Vila Velha no Estado do Espírito Santo, sendo que durante mais de uma década devido recursos judiciais com base em dispositivos legais, o autor preso hoje vinha se mantendo livre até que em 04/06/2018, se findou todos os recursos e a sentença transitada em julgado, sendo expedido o mandado de prisão definitivo.

A prisão do autor foi coordenada pelo Delegado Dr. Breno Barbosa Itamar de Oliveira, e realizada pelos pelos Investigadores João Victor Teixeira Camargos Diniz, e Ronaldo de Assis Mamedio, Edér Lúcio Marçal e Alex Henrique Barbosa da Costa.