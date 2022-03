Populares usa a Tribuna da Câmara para protestar contra irregularidades

Por Devair G. Oliveira

Em reunião realizada na Câmara Municipal de Manhuaçu em sessão ordinária, na noite de quinta-feira, 03/03, presidida por Cleber Benfica, em que aprovaram dois Projetos de Lei, indicações, requerimentos e moções e colocou em primeira discussão quatro projetos de lei.

O SISTEMA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Os vereadores aprovaram o Projeto Substitutivo nº 01/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação temporária por excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação para preenchimento de vagas nos cargos: Assistente Administrativo (3 vagas); Assistente Social (3 vagas); Nutricionista (1 vaga); Psicólogo (4 vagas); Professor II (10 vagas) e Vigia (3 vagas).

O recrutamento do pessoal a ser contratado será mediante Processo Seletivo Simplificado por período não superior a 12 meses e até a realização de concurso público.

Um dos grandes problemas de Manhuaçu é a não realização de concurso público, entra prefeito e sai prefeito e o sistema continua o mesmo fazendo o Processo Seletivo não transparente com métodos duvidosos como a conhecida entrevista dos candidatos com peso maior do que a técnica e aí só entra na realidade aqueles que a administração deseja, como foi muito criticado pelo advogado Vinícius de Resende

REPASSE FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE MONTE ALVERNE

Projeto de Lei aprovado nº 26/2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a prefeitura a repassar o valor de 5 mil reais à Associação de Mulheres de Monte Alverne para subsidiar as atividades da instituição.

PROJETOS EM 1ª DISCUSSÃO

Projeto de Lei nº 18/2022, de autoria do vereador Juninho Enfermeiro, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Orientação sobre o Retinoblastoma no âmbito do município de Manhuaçu, a ser comemorado no dia 18 de setembro.

Projeto de Lei nº 19/2022, de autoria do vereador Gilmar Cuca, que dispõe sobre a capacitação de profissionais da educação para identificar sinais de abuso moral, físico, sexual e exploração sexual infantil no município de Manhuaçu.

Projeto de Lei nº 20/2022, de autoria do vereador Administrador Rodrigo, que inclui no calendário oficial do município a “Corrida de Aniversário de Manhuaçu” como evento anual a se realizar todo dia 05 de novembro.

Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a prefeitura a pagar gratificação a servidores pelo serviço de limpeza das margens dos cursos d´água. O pagamento será no valor de 350 reais para cada mês em que o serviço de que trata a lei for executado, conforme relatório apresentado pelo SAMAL.

O vereador Allan do Alaor apresentou uma conquista junto ao Deputado Federal, Euclydes Pettersen, no valor de 240 mil reais para o Fundo Municipal de Saúde de Manhuaçu visando a estruturação da rede de serviços de atenção primária de saúde, destinando a aquisição de veículo de transporte de passageiros.

O vereador Administrador Rodrigo destacou uma conquista por meio do Deputado Federal Fred Costa referente a uma emenda no valor de 480 mil reais em que parte desse valor foi para a aquisição de 20 ítens para a Clínica Veterinária Municipal “Neima Rosa Lopes”, localizada no Bairro Lajinha.

O povo está aprendendo a reclamar e nada melhor fazer uso do próprio canal oficial do legislativo, ontem na reunião da Câmara Municipal de Manhuaçu, 4 munícipes usaram a Tribuna da Câmara para denunciar irregularidades que estão acontecendo na administração da prefeita Maria Imaculada.

São denúncias gravíssimas que acredito que haverá interesse do Ministério Público para coibir estes delitos da administração da prefeita, infelizmente em todas as administrações vemos irregularidades, algumas por incompetência, outras por desconhecimentos e algumas por puro interesse do executivo em usar de meios vergonhosos para priorizar os seus próprios interesses, é o que ficou bem claro na exposição do advogado Vinícius de Resende e dos demais.

Péssimas condições das estradas rurais

Misael – Falou sobre as péssimas condições das estradas municipais, disse que o produtor rural quer estrada em boas condições, saúde e escola, e perguntou: “quem dos senhores vereadores já pegou seu carro e foi ver as condições das estradas, exceto o vereador Elenilton Martins PT, que mora na Zona Rural, mas faz vista grossa”, não houve respostas dos vereadores, os reparos que foram feitos com asfalto de péssima qualidade. O presidente da câmara discordou da qualidade do asfalto e disse que irá encaminhar para o presidente da comissão para tomar providencias.

O estudante Luciano Júnior Miguel, também comentou sobre os problemas na saúde de Manhuaçu e as dificuldades apresentadas na saúde.

