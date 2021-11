PP e PL discute chapa conjunta para candidatura de Bolsonaro à reeleição

Arthur Lira ou Ciro Nogueira como vice de Bolsonaro

Por Devair G. Oliveira

O PL filiaria o presidente da República, enquanto o outro indicaria o vice na chapa em 2022. Dois dos principais partidos do Centrão PP e PL vem discutindo a formação de uma chapa conjunta para pavimentar a candidatura do presidente da República a reeleição em 2022, segundo jornal Folha de São Paulo as duas legendas estariam costurando um acordo que prevê que uma delas filie o chefe do executivo e outra indique o candidato a vice na chapa.

Temos um indicador e isso já está sendo falado há bastante tempo que Bolsonaro deveria escolher entre o PP e o PL que são os dois maiores partidos do Centrão e que atualmente formam a base de apoio do governo, dificilmente Bolsonaro conseguiria viabilizar a sua candidatura em outro partido por vários motivos, em primeiro lugar porque nenhum é confiável e forte o suficiente para manter o apoio que ele precisa para concorrer em 2022, nesse momento o presidente precisa ter uma forte base de apoio os dois partidos unidos mesmo não fazendo uma fusão como DEM e PSL fizeram, apenas fazendo um acordo, com isso eles formam o maior partido do Congresso hoje de fato ainda de que todos os deputados Bolsonaristas e aqueles deputados que querem aproveitar 2022 para se reelegerem com o apoio de Bolsonaro irão para um desses partidos provavelmente para o PL que é o partido em que Bolsonaro se filiará.

Infelizmente o mundo da política é muito complexo o ideal seria Bolsonaro em um partido conservador, mas sabemos que isso foi dificultado pelo sistema montado no país por FHC, Lula e Dilma, o Brasil foi todo aparelhado: sindicatos, (OAB) Ordem dos Advogados do Brasil, algumas estatais, Universidades Federais, STF e muitas outras entidades de classe.

A eleição de Bolsonaro já foi um milagre, existem no TSE o PMB Partido Militar Brasileiro, pronto para ser aprovado, mas eles não aprovam, como também dificultaram a criação do partido Aliança, mas com a reeleição de Bolsonaro a coisa muda, pois a configuração do STF também estará mudando já com três indicações de Bolsonaro

Nestas alturas do campeonato da política provavelmente teremos com esta agenda dos dois partidos Arthur Lira ou Ciro Nogueira como vice de Bolsonaro, não é o ideal e nem o esperado pelos apoiadores de Bolsonaro, mas precisamos entender a atual conjuntura política e com certeza Bolsonaro que é muito experiente já deve ter analisado os pros e contra, sabemos que esta base quem manda é o Centrão e em um eventual impedimento de Bolsonaro o Centrão chegará a presidência, é aquele negócio vivemos no Brasil e para garantir as eleições de 2022 precisa jogar o jogo da política e aí começa um sério risco que eu citei a cima no caso do vice, tem Arthur Lira Ciro Nogueira Valdemar Costa neto e toda a sua turminha.

Bolsonaro não se rende facilmente inclusive após se eleger ele acabou abandonando o PSL divergências e problemas no partido e ano que vem algumas batalhas já estariam ganhas e poderá viabilizar a criação do partido e aí sim um partido legitimamente de direita e conservador.

Temos alguns meses para definição final em 2022 e até lá muita coisa ainda pode mudar agora como sempre eu espero seu comentário aqui em baixo do nosso texto, comente aí sua opinião.