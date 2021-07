Prefeita de Manhuaçu convoca força-tarefa para viabilizar volta às aulas

A força tarefa é composta pelas Secretarias de Educação, Saúde, Obras, Administração e Trabalho e Desenvolvimento Social, além do apoio do Samal e também do Gabinete

Após o Governo de Minas Gerais autorizar a volta às aulas em todo o estado, a Prefeita Imaculada convocou secretários de várias pastas e diretores para viabilizar a volta do ensino na rede municipal. Na quarta-feira (21/07) houve uma reunião no Gabinete, onde foram estabelecidas e reafirmadas algumas ações.

A força tarefa é composta pelas Secretarias de Educação, Saúde, Obras, Administração e Trabalho e Desenvolvimento Social, além do apoio do Samal e também do Gabinete. “Essa força tarefa tem o objetivo de voltar com as aulas nas escolas do município, pedi empenho destes Secretários em solucionar os problemas que existem e trazer as soluções. A Saúde será responsável pela fiscalização e orientação na aplicação do protocolo sanitário. A Obras já está reformando algumas escolas e já fez reparos em outras e com o apoio do Samal vai realizar a limpeza e capina destes locais”, explicou a Prefeita Imaculada.

Situação das escolas e creches

A Prefeita também apontou que ao tomar posse, de imediato mandou fazer um levantamento da situação das escolas e creches do município. “Nós nos deparamos com 23 escolas e creches sem condições de funcionamento, com infiltrações, mofos, portas quebradas e já estamos consertando aonde tem que consertar e em outras estamos fazendo uma verdadeira reforma, como a ampliação da Creche de Realeza e a reforma das escolas do Barreiro e da Vila Formosa, e da creche da Ponte da Aldeia”.

Ainda segundo a Prefeita Imaculada, duas creches que foram inauguradas às pressas pela administração passada, também não estavam em condições de uso. “A creche de Sacramento estava sem padrão de luz, não havia eletricidade na creche e outras irregularidades. A creche do Alfa Sul tem sérios problemas na construção e estamos fazendo levantamentos para solucionar os problemas. Fizeram inaugurações às pressas igual à da Superintendência, sem que estes lugares tivessem condições de funcionar e a conta agora está maior, pois temos que consertar aquilo que foi mal feito ou nem feito foi”.

Economia e transparência

A Prefeita também afirmou que muito dos investimentos em obras que têm sido realizadas com recurso próprio, tem acontecido graças ao empenho do Secretário de Obras em desvendar esquemas e gargalos que oneravam o município e não traziam benefício algum. “Desde o início da nossa administração tenho pedido aos Secretários empenho nas soluções de problemas e fiscalizar o que tem sido gasto. Não está sendo um trabalho fácil, estamos lidando com vícios e esquemas que vinham de administrações passadas e isso tem gerado desconforto em quem se beneficiava com isso. Um exemplo são as máquinas pesadas, haviam sete máquinas paradas e sucateadas no pátio da Secretaria de Obras, graças ao empenho do Secretário Paulo Ferraz e com o apoio da Secretaria de Administração, cinco máquinas já foram consertadas, estão trabalhando e isso tem gerado uma grande economia para o município”.

A Prefeita Imaculada finaliza dizendo que ainda há muito a ser feito. “Temos uma equipe muito boa, com Secretários técnicos e eficientes. Ainda há muita coisa para consertar e colocar no lugar, mas nem por isso ficamos parados e não estamos. Estamos com nosso Orçamento Participativo, onde a população está sendo ouvida e consultada sobre o que ela deseja. Haverá novidades na área da Saúde, com novas unidades básicas, estamos já para encaminhar com uma reforma administrativa para modernizar a administração. E quero também dizer que o meu Gabinete e os secretários estão abertos ao diálogo, para conversar com a população. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer necessidade, nos procure”.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu