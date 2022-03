Prefeita de Manhuaçu recebe duras críticas na Câmara Municipal

Manhuaçu consulta com cardiologista leva em média 3 anos

Em reunião realizada na Câmara Municipal de Manhuaçu em sessão ordinária, na noite de quinta-feira, 03/03, presidida por Cleber Benfica, em que aprovaram dois Projetos de Lei, indicações, requerimentos e moções e colocou em primeira discussão quatro projetos de lei.

A Servidora Pública da Secretaria Municipal de Saúde, Bruna Cabral da Silva, começou falando que diante das denúncias que iria fazer poderia ser transferida ou até demitida, “eu vim falar com os senhores um pouco da nossa rotina no PSF, de fura-filas na espera de médicos especialistas e filas no agendamento de exames. 130 pacientes: crianças, idosos, alguns com problemas sérios, com enfarte, e ameaça de enfarte novamente, aí tem o problema das estradas rurais ruins, e o que acontece: a Secretaria de Saúde disponibiliza para nós apenas 3 vagas para agendar, são 130 pacientes esperando e você recebe apenas 3 vagas de cardiologia, para agendar, a média de espera é de três anos, os senhores tem noção, do que é esperar três anos por uma consulta com o cardiologista”. Indagou a servidora Bruna

“Na gestão anterior, tínhamos 3 médicos, eu não sei por qual motivo, hoje apenas temos a Dra. Daniela. O que acontece em Manhuaçu é o fura-filas, um paciente a semana passada teve uma consulta e levou lá em cima na Secretaria de Saúde, ao invés da Secretária de Saúde passar para a gente, mais vagas, simplesmente agendou a consulta, o paciente retorna ao PSF e diz você mentiu para mim, a vaga existe, vocês é que não quiseram marcar a consulta para mim” explica a servidora Bruna.

Segundo a servidora Bruna é uma situação constrangedora você tem 130 pacientes que estão aguardando na fila há muito tempo e recebe apenas 3 vagas, ainda bem quem escolhe é a enfermeira e a médica, mas tem PSF aí que recebeu apenas uma vaga de cardiologia no mês, ficou 30 dias sem marcar exames e isso gerou uma fila enorme, no outro PSF o paciente saia do médico e demorava no máximo 7 dias para fazer o exame, e com o novo sistema a fila ficou gigantesca, antes ela marcava 80 pacientes para fazer exame e hoje eles só podem marcar para 20 pacientes.

“Peço aos senhores vereadores que são fiscais do povo, que dê um jeito, luto pela saúde de Manhuaçu, sei que vem muito dinheiro para a saúde, e onde está indo este dinheiro, onde está sendo empregado. Nós passamos falta de material para trabalharmos, senhores vereadores: aqui falta papel, falta caneta para os senhores trabalharem, lá falta caneta e papel, a gente é que tem que comprar o papel que usamos para imprimir, e pergunto, onde está indo o dinheiro da prefeitura? Mais de 70 milhões, onde está indo todo este dinheiro? Luto por mais de 4.500 pessoas e não irei baixar a guarda. Eu vou lutar pela saúde de Manhuaçu”. Finaliza Bruna.

Entrevista com o advogado Vinícius de Resende

Após falar aos vereadores na reunião da Câmara Municipal de Manhuaçu realizada no dia 03/02/2022, o Jornal das Montanhas entrevistou o advogado Vinícius. Segundo o advogado a Câmara Municipal e a prefeitura de Manhuaçu, não tem cumprido as normas regimentais, e muitas irregularidades tem acontecido. O Projeto do executivo que a prefeita mandou para a câmara, foi protocolado no dia 03/02/2022 as 16h37, praticamente 1h23 minutos, antes da reunião. Neste pedido a prefeita pede autorização para contratar 24 pessoas. O Artigo 124 do Regimento Interno fala que os projetos devam ser apresentados até 48 horas do início da sessão e este projeto foi protocolado praticamente 1h23 minutos antes da reunião. Neste pedido a prefeita pede autorização para contratar 24 pessoas. O Artigo 124 do Regimento Interno fala que o projeto deva ser apresentado até 48 horas do início da sessão, eles não respeitam o Regimento Interno.

“As informações da educação foram atualizadas até janeiro que tinha 1.295 servidores, aí menos de 30 dias teve um outro Projeto de Lei que era para contratar mais 270 pessoas e agora 24 servidores. Foi publicado no Diário Oficial do dia 26, uma dispensa de licitação, onde o município vai gastar R$ 697 mil reais com revisão do Plano Diretor, reorganização do Plano Administrativo, revisão, e essa revisão do Plano Diretor foi pauta da câmara em vários momentos, me parece que foi 2016 e 2017”. Esclarece.

Segundo Vinícius eles foram buscar um nome desconhecido “Barema” para justificar a maneira de classificar uma entrevista com o candidato valer 60 pontos contra 40 da parte técnica. “O processo seletivo é do Diário Oficial do dia 24 que o SAAE vai contratar dois motoristas e tem a analise curricular que vale 40 pontos e a entrevista vale 60 pontos, totalmente infeliz é uma forma de reprovar ou contratar quem quiser, eu nunca vi uma entrevista valer mais que um conhecimento técnico”. Disse.

O documento mostra que a prefeita Imaculada fez um ofício com data de 18/02, e foi protocolado na Câmara no dia 24/02, que depois foi substituído por aquele projeto horas antes da reunião, agora sei que foi substituído, porque eles acrescentaram mais 10 vagas de professores e é muito comum a prefeitura pedir Regime Especial de Urgência de acordo com o Artigo 60, este artigo fala que a Câmara tem 45 dias para colocar em votação o projeto, mas a Câmara coloca em horas, dias, não há respeito e nem divulgação para que a sociedade possa participar. Em menos de 15 dias eles aprovaram dois projetos.

“Eu conversei com vários servidores e tive acesso a várias cópias de contratos, e o que eles fazem, elaboram um contrato de 90 dias, sobre argumentos de avaliações, mas eu sei que se o servidor não falar a língua, a demissão é certa”. Argumentou o advogado.

“Quero ressaltar que me antecederam três oradores, concidentemente todos do bairro da Matinha de maneira que todos foram muito felizes na abordagem, principalmente a Bruna que falou de modo muito acertada a questão da saúde de Manhuaçu, o acúmulo de exames, o tempo de realização de um exame de 4 meses, a falta de médicos para consultas especializadas”. Finaliza Vinícius.

