Prefeita de Manhuaçu sanciona lei sobre reajuste dos professores PII

O pagamento do reajuste já será pago neste mês de abril

Na manhã desta sexta-feira (29) a Prefeita Imaculada sancionou a Lei nº 4.230 que garante o reajuste salarial dos professores PII, relativo a uma carga horária de 24 horas semanais. O pagamento do reajuste já será pago neste mês de abril.

A Prefeita destaca que este era o compromisso da administração com a categoria. “Nós estamos atentos ao anseio dos professores, houve esse reajuste a nível nacional e nada mais justo que nós cumpríssemos esse reajuste. Nós já tínhamos dado o reajuste para os professores PI, da educação infantil e agora é vez dos professores PII. O nosso compromisso é valorizar a educação e o servidor”.

A chefe do executivo salienta que por dois anos seguidos houve o aumento real do salário de todos os servidores do município. “No ano passado nós demos o reajuste dentro da inflação e neste ano não foi diferente. Em 2022 houve um reajuste de 10,06% no salário de todos os servidores, nunca isso foi feito em Manhuaçu. Muita da vezes dava o reajuste real apenas para quem recebia salário mínimo e as outras categorias recebiam um reajuste menor”.

A administração agora está se preparando para a reforma administrativa, que trará um novo plano de cargos e salários, para a realização do concurso público.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu