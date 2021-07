Prefeito de Lajinha visita obra da reforma da Escola do Córrego dos Florindos

O Prefeito João Rosendo esteve, na tarde da sexta-feira (23/07), no Córrego dos Florindos, oportunidade na qual visitou a obra de reforma da Escola Municipal João de Freitas.

A instituição recebeu intervenções em sua estrutura desde o teto até as portas, com instalação de equipamentos de primeira qualidade, inclusive com ampliação do refeitório.

Tudo isso com um único objetivo: ofertar um espaço seguro e aconchegante aos estudantes e professores assim que for autorizado o retorno às aulas.

O vereador Neiron e o educador Fábio Mota acompanharam o Prefeito nessa visita.

Assessoria de Comunicação PML