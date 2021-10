PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA VISITAM SEDE DO DER EM BELO HORIZONTE

O Prefeito João Rosendo está na cidade de Belo Horizonte desde ontem (04/10), acompanhado do Presidente da Câmara Legislativa, Vereador Humberto Cabral da Silva (Beto Lamparina).

O Chefe do Executivo e o legislador estiveram no Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG), oportunidade na qual cobraram celeridade no processo de recapeamento das Rodovias MG-108 e MG-441.

Vale destacar que o Município de Lajinha sediou no mês de março um encontro com Prefeitos e lideranças políticas da microrregião de Manhuaçu para tratar sobre a necessidade da intervenção do Governo Estadual na melhoria das rodovias mencionadas.

👥 O Vice-Prefeito João Dutra e o Deputado Estadual João Magalhães também estiveram presentes na reunião.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – PML