Prefeitura de Lajinha inicia o calçamento de rua no Bairro Aníbal

A Prefeitura de Lajinha, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou a obra de calçamento da Travessa Wadelsso Ferreira dos Santos, situado no bairro Santo Aníbal.

O solo já foi preparado para receber os blocos e a expectativa é de que a obra seja concluída com rapidez.

“Somos um governo que ouve os anseios da população. Os moradores dessa rua vinham enfrentando dificuldades no tráfego diário pela via é isso chegou ao nosso conhecimento. Com isso, fomos atrás do Departamento Municipal de Engenharia para que fosse elaborado um projeto para atender a demanda apresentada”, mencionou o Prefeito João Rosendo.