Prefeitura de Manhuaçu reabre canil municipal após ampla reforma

Com a presença da prefeita, da Secretária Municipal de Saúde, Dra. Karina Gama dos Santos Sales, secretários municipais, vereadores, representantes de movimentos que trabalham em defesa dos animais, foi reaberto nesta quinta-feira, 20/12, o Canil Municipal. O local passou por amplos trabalhos de reforma e recebeu as adaptações necessárias em conformidade com a Legislação para o atendimento à população animal, cães e gatos.

Também presentes os vereadores Administrador Rodrigo, Cabo Ferreira e Cleber da Matinha. Além da reforma da estrutura física, houve a licitação de equipamentos, insumos e adequação de recursos humanos.

Os trabalhos tiveram total apoio também de outros setores da Administração Municipal, como o SAAE, SAMAL, Secretaria de Obras e equipe de manutenção da Secretaria de Saúde, para que tudo ficasse pronto e entregue à comunidade. A nova estrutura do canil possui doze baias com solário para cães, dois compartimentos para gatos, além de um espaço para triagem. A coordenação ficará por conta de Emilce Estanislau e a gerência sob a responsabilidade da médica veterinária, Laís Mol.

Para toda a reestruturação foram utilizados recursos da municipalidade, haja vista que nenhum recurso de origem Estadual ou Federal foi disponibilizado ao município, para a finalidade dos cuidados necessários à população animal. Portanto, todo o processo foi realizado de maneira a respeitar os recursos disponíveis e a legislação vigente.

Está em andamento o processo para o credenciamento de clínicas e hospitais veterinários para garantir suporte necessário aos procedimentos médicos prestados no canil, bem como as cirurgias de castração que serão realizadas nas clínicas particulares da região, tudo em conformidade com as exigências do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Não obstante, o município busca também a liberação da castração dos animais no próprio canil.

O Canil Municipal é um local de passagem, onde cães e gatos sem o proprietário podem receber tratamento, vacinação, vermifugação e castração de acordo com a avaliação clínica e, os recursos disponíveis. Inicialmente, serão prestados os serviços de atendimento a animais de rua para tratamentos básicos, conforme avaliação médica veterinária, dentro do limite que suporte a rede física do local, até que se possa encaminhá-los à castração. A Administração continuará se empenhando para a obtenção de recursos, visando reforçar a estrutura de controle da população animal do município.

Para a prefeita, esse foi um compromisso assumido, sobretudo com as pessoas envolvidas em defesa dos animais, que cobravam do Poder Público um local digno, para que os animais pudessem receber tratamento adequado. “Queremos em breve avançar mais. Temos um local que desejamos disponibilizar para que os proprietário possam enterrar seus animais. Além disto, buscamos implantar o serviço de castra-móvel para percorrer todo o município, oferecendo o melhor, também para os animais”, comentou.

A secretária de saúde, Dra.Karina Gama dos Santos Sales ressalta que todo o esforço e compromisso foram importantes, além dos envolvidos no projeto. A parceria do SAMAL, SAAE, Secretaria de Obras e equipe de manutenção foi imprescindível para a concretização do projeto. O próximo passo será a construção de um Centro de Zoonoses completo. “A dedicação da equipe de manutenção da Secretaria de Saúde, o coordenador de compras Quilberson Costa nos últimos dias foi singular, para que o canil fosse reaberto. É bom que a população veja a qualidade, dedicação dos profissionais que estarão aqui trabalhando. Emilce Estanislau, Laís, Miguel e Eduardo são pessoas que estão comprometidas com essa causa”, frisa.

Uma das representantes da ONG de proteção animal, Telma de Freitas disse que ficou movida pela emoção ao participar da reabertura do Canil, que agora está adequado para atender a demanda. “A causa animal é a busca pelo melhor, unindo forças para avançar. Em breve queremos colher frutos do que foi implantado pela administração e o esforço dos defensores dos animais”, disse Telma de Freitas.

(Ass.Com.SMS/fotos: SECOM)

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu