Prefeitura de Manhuaçu se mobiliza por conta de alerta de frio intenso

A Prefeitura de Manhuaçu está se mobilizando para atender as pessoas em situação de rua por conta de um alerta de frio intenso que está previsto para o período de 28 de julho a 1º de agosto.

Em reunião na tarde da terça-feira (27/07), a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, por meio do Creas, juntamente com a Defesa Civil do município e com o apoio do Corpo de Bombeiros alinharam as ações de abordagem destas pessoas.

Há mais de uma semana os órgãos nacionais e estaduais de meteorologia já vêm alertando sobre uma frente fria para os próximos dias, que também deverá atingir a cidade de Manhuaçu.

A partir desta quarta-feira (28/07), o Creas e os Bombeiros iram as ruas fazer abordagens as pessoas em situação de rua, orientando para que elas procurem o albergue municipal e se protejam do frio. “Nós temos a estrutura para atender as pessoas em situação de rua, o nosso albergue que está em novo endereço tem todo o conforto e alimentação e iremos fazer o possível para nenhuma destas pessoas sofra com esta frente fria. A ação é para evitar inclusive mortes”, explica Eleni de Jesus, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.