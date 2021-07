Prefeitura, PM e Comunidade de Sacramento inauguram a extensão do ‘Olhos da Comunidade’

Na sexta-feira (16/07), no Distrito de São Sebastião do Sacramento, Manhuaçu, ocorreu a inauguração da extensão do Projeto “Olhos da Comunidade”

No Distrito de São Sebastião do Sacramento, Manhuaçu, ocorreu a inauguração da extensão do Projeto “Olhos da Comunidade”. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Manhuaçu, Polícia Militar, Câmara de Vereadores de Manhuaçu e Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Sacramento.

O projeto “Olhos da Comunidade”, idealizado pelo 11º BPM no ano de 2019, ainda não tinha uma estrutura como a inaugurada em São Sebastião do Sacramento. Graças às parcerias firmadas, com destaque a atuação da vereadora Mariley, da Prefeita de Manhuaçu Maria Imaculada e de membros da comunidade do Distrito, foi possível entregar a sociedade um excelente modelo de estrutura para outros projetos de ampliação que posteriormente poderão ser realizados em outros Distritos de Manhuaçu.

Câmeras de alta qualidade foram instaladas em diversos pontos do Distrito e as imagens captadas por elas serão monitoradas 24 horas por dia pela Polícia Militar, no Centro de Operações Policiais Militares – COPOM de Manhuaçu, em tempo real. As câmeras também possuem a capacidade de gravação de imagens, o que será fundamental para obtenção de imagens pretéritas e com isso realizar a identificação de autores de crimes, veículos utilizados em atividades criminosas, etc.

Na ocasião também foi inaugurado o Ponto de Apoio para a Polícia Militar em parceira com a Paróquia de São Sebastião. O local será utilizado para confecção de ocorrências policiais, o que otimizará a presença policial no Distrito, ou seja, a Patrulha Rural do Pelotão de Realeza poderá estender o tempo de policiamento na localidade.

Diretamente envolvidos nos projetos, estiveram presentes: a Prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra Dornelas, o subcomandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Major Agnaldo de Souza Schuab, Presidente da Câmara de Vereadores de Manhuaçu, Cleber Benfica, Vereadora Mariley do Carmos Batista, Comandante do 4º Pelotão da 72ª Cia, com sede em Realeza, 1º Tenente Marcos Roberto Nunes Vieira, Padre Roberto Carlos, da Paróquia de São Sebastião do Sacramento, Presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Sacramento, Maria Auxiliadora Batista Dutra, e demais membros da comunidade.

Duas grandes conquistas para a comunidade de São Sebastião do Sacramento, que com certeza farão uma enorme diferença para a segurança pública.

Assessoria de Comunicação 11º BMPM - Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu