Presidente do PL, Valdemar pede que TSE desconsidere urnas ‘comprometidas’

Grande expectativa marcada pela declaração dos técnicos contratados pelo PL, Valdemar da Costa Neto presidente nacional do PL, o partido de Jair Bolsonaro, Valdemar, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (22), um pedido de anulação dos votos de 250 mil urnas que supostamente tiveram problemas durante o pleito deste ano, que apontou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o novo presidente do país, derrotando o atual presidente Bolsonaro.

O pedido é baseado em um relatório elaborado por técnicos dos mais preparados do mundo, por uma auditoria do Instituto Voto Legal (IVL) que mostra “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento de 250 mil urnas com a mesma numeração, com potencial para macular o segundo turno das eleições presidenciais de 2022”.