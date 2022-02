Presidente recebe daqui a pouco cúpola das Forças Armadas e Ministro da Defesa

Minutos antes de se reunir com os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, o presidente Jair Bolsonaro vai se encontrar com o ministro da Defesa, Braga Netto, e a alta cúpula das Forças Armadas.

A reunião está agendada para as 11h e vai até 11h30. Em seguida, Bolsonaro se reúne com membros do STF, além do AGU, Bruno Bianco.

O presidente Bolsonaro tem cobrado nos últimos dias solicitações feitas por especialistas das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas e que até agora não foram entregues. Essa cobrança deverá ser reforçada nesse encontro com os futuros presidentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).