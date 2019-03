PROCON Manhuaçu insere escolas do município em Programa sobre Consumo Saudável

Instituições de ensino do município de Manhuaçu foram inseridas no Programa Consumo Saudável Dentro e Fora das Escolas, realizado pelo MPMG, por meio do Procon Estadual. A confirmação desta boa notícia foi anunciada pelo Coordenador Geral do PROCON Manhuaçu, Dr. Alex Barbosa de Matos, que destacou a preocupação de levar este conhecimento aos estudantes dos ensinos fundamental e médio, além dos adultos atendidos pelo EJA.

O programa será oficialmente lançado na Semana do Consumidor de 2019, entre 11 a 17 de março, em Minas Gerais.

A iniciativa tem como proposta estimular jovens e adultos a serem consumidores conscientes e terem práticas alimentares saudáveis. Para isso, os estudantes participarão, ao longo do ano, de atividades relacionadas aos direitos do consumidor e à alimentação saudável.

Dr. Alex menciona que os esforços visam conscientiza sobre a importância da alimentação saudável, baseada em alimentos naturais, limitando os alimentos processados e evitando os ultra-processados. A partir daí, espera-se que estes educandos retransmitam este aprendizado aos familiares, amigos e vizinhos.

A proximidade da Semana do Consumidor motiva novas ações nas escolas atendidas com este programa educativo. O Procon-MG sugere atividades como bate-papo com representantes de órgãos e entidades de defesa do consumidor para transmitir aos alunos conhecimentos básicos sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC); apresentação de clip musical, com tema sobre alimentação saudável, e presença de nutricionista para explicar a diferença entre os alimentos naturais, processados e os ultra-processados, além da realização de encontro com servidores públicos e representantes de instituições privadas que atuem na área de segurança alimentar e nutricional.

Também é orientada a exibição de filmes sobre alimentação saudável; inauguração da horta escolar; além de apresentações e atividades que discutam a segurança alimentar e nutricional e a defesa do consumidor.

O programa Consumo Saudável Dentro e Fora das Escolas está sendo articulado pelo Procon-MG com o Governo do Estado, Undime-MG, Sindicato das Escolas Particulares, Prefeituras, órgãos e entidades do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, além de outros parceiros.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu