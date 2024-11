Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Durandé/MG

Em reunião ordinária, na noite de terça-feira, 05/11/2024, presidida por Carlos Renato Schuenck. Aprovada a ata anterior. Leitura do parecer do Projeto de Lei 026/2024 que dispõe Orçamento Anual do Município de Durandé MG, para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Aprovado.

Leitura do Projeto de Lei que dispõe sobre adequação e compatibilização dos anexos das metas fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025, Lei número 225/2024, de 29 de dezembro de 2021 e alterações posteriores e dá outras providências. Entra em discussão e aprovado.

Dois secretários o da saúde e o de esportes foram convocados para dar explicações sobre suas pastas. O Secretário de Esporte Carlos Júnior Rodrigues compareceu e respondeu as perguntas dos vereadores esclarecendo algumas dúvidas, porém o Secretário da Saúde Leandro Gonçalves Rocha não compareceu e nem justificou sua falta.

O presidente colocou o caso em votação e foi aprovada uma nova convocação do referido secretário.