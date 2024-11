Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Durandé MG

Por Devair G. Oliveira

Em reunião ordinária, na noite de terça-feira, 19/11/2024, presidida por Carlos Renato Schuenck. Aprovada a ata anterior. Leitura do parecer do Projeto de Lei 026/2024 que dispõe Orçamento Anual do Município de Durandé MG, para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Aprovado.

Leitura do Parecer do Projeto de Lei 026/2024 que dispõe Orçamento Anual do município de Durandé, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

O parecer do Projeto de Lei e as emendas da comissão de 10%, 15% para 25% para o orçamento anual.

O parecer e as emendas do Projeto de Lei e as emendas foi aprovado.

Leitura do Parecer do Projeto de Lei 027/2024 que dispõe sobre adequação e compatibilização dos anexos das metas fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentares (LDO) para 2025, Lei nº 225/2024, de 28 de maio de 2024 e plurianual (PPA) 2022/2025 Lei 759/2021, de 29 de dezembro de 2021 e alterações posteriores e dá outras providências. Aprovado

Dois projetos foram adiados para a próxima reunião o PL nº 028/2024 e PL nº 029/2024.

Aprovado Indicações de Título de Cidadão Honorário para Luiz Carlos Andrade, João Vitor Clemente e Guanair Francisco Gonçalvez.

O Secretários da saúde Leandro Gonçalves Rocha foi convocado a prestar esclarecimento aos vereadores do município e pela segunda vez não compareceu, na primeira vez ele não quis comparecer e foi convocado pela segunda vez e agora apresentou atestado médico e novamente aprovado por unanimidade dos vereadores foi novamente convocado.

A vereadora Michelle usando da palavra reclamou sobre a falta de água em Durandé, comentado por outros vereadores. O presidente Renato chamou atenção da administração dizendo que eles perderam a eleição, mas o exercício finda somente em 31 de dezembro de 2024, o prefeito dispensou a médica e todo o serviço de saúde está prejudicado e todos os exames de Ultrassonografias foram cancelados. Outro problema comentado pelos vereadores é a grande quantidade de lixo espalhado pela cidade.

Os vereadores de Durandé fizeram sua parte uma CPI foi formada investigado o prefeito que se ausentou da prefeitura, fazendo Residência médica em São Paulo ele só está presente na cidade sábados e domingos quando não há expediente e isso acontece a meses e o caso está parado na justiça.