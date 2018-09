SAMAL inicia nova limpeza do Rio Manhuaçu

Uma equipe do Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana (SAMAL) iniciou, na manhã da segunda-feira (10/09), limpeza total do Rio Manhuaçu. Seguindo protocolo utilizado no ano passado, inicialmente as intervenções serão feitas na Ponte do Parque de Exposições, no bairro Ponte da Aldeia.

Os trabalhos seguem pedido especial da prefeita, que tem ouvido os moradores da região, principalmente que residem às margens do rio. Segundo ela, a ideia é que haja uma integração entre os vários setores da Prefeitura de Manhuaçu para que o serviço seja feito com excelência, assim como foi feito no ano passado.

“Recebemos muitos elogios devido ao trabalho profissional e consistente da nossa equipe do SAMAL. Desta vez, não será diferente. Temos certeza de que iremos atender aos moradores que moram às margens do rio. Contamos também com a colaboração de todos. Exercendo nossa cidadania, teremos uma cidade cada vez mais limpa e bonita para se viver”, comentou a prefeita.

O SAMAL também tem se empenhado em reforçar com a população a importância de não jogar lixo nas águas do Rio Manhuaçu, para a preservação da fauna e flora existentes em suas margens.